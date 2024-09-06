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Наслідки удару РФ по Павлограду: Є влучання у п’ятиповерхівку. ФОТОрепортаж

У Павлограді на Дніпропетровщині росіяни вдарили по житловій п'ятиповерхівці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню 5 осіб.

Нагадаємо, 6 вересня російські війська атакували Павлоград, внаслідок чого 1 особа загинула, а 30 постраждали.

Також читайте: Унаслідок атаки "шахедів" у Київській області сталися пожежі на відкритій місцевості

Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня

Автор: 

обстріл (28633) Павлоград (126) Дніпропетровська область (3760)


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що там було в тій 5-типоверхівці? штаб НАТО, склад зброї, таємний пункт управління..., русня - це мерзенні потвори, заточені на вбивства..., оце скоро так будуть бити по всім городам Дніпропетровської області...
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06.09.2024 12:52 Відповісти
А до чого тут штаб НАТО ? У них задача знищити країну
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06.09.2024 12:55 Відповісти
Возможно по складу ещё совкового ракетного топлива били. Странно, что до сих пор туда не прилетело. Это был бы полный ппц, там сотни тонн твердого топлива для межконт балл ракет, до сих пор не переработанного.
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06.09.2024 12:55 Відповісти
Не треба переробляти, треба розробляти свою зброю під те пальне, щоб палило москальню як напалм
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06.09.2024 13:42 Відповісти
Это как ВВ от ВВ2 из земли перерабаытввать, ну почти...
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06.09.2024 20:34 Відповісти
 
 