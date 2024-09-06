Наслідки удару РФ по Павлограду: Є влучання у п’ятиповерхівку. ФОТОрепортаж
У Павлограді на Дніпропетровщині росіяни вдарили по житловій п'ятиповерхівці.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню 5 осіб.
Нагадаємо, 6 вересня російські війська атакували Павлоград, внаслідок чого 1 особа загинула, а 30 постраждали.
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Hanka Panyanka
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Магирус
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Alexey Poltorak
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Bobcat #501910
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Alexey Poltorak
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