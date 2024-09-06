Наслідки удару РФ по Павлограду: Є влучання у п’ятиповерхівку. ФОТОрепортаж

У Павлограді на Дніпропетровщині росіяни вдарили по житловій п'ятиповерхівці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню 5 осіб.

Нагадаємо, 6 вересня російські війська атакували Павлоград, внаслідок чого 1 особа загинула, а 30 постраждали.

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