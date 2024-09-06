По Павлограду РФ вдарила п’ятьма балістичними ракетами, - Повітряні сили
Російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині, попередньо, п'ятьма балістичними ракетами.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області. Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – рф", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 вересня російські війська атакували Павлоград, внаслідок чого 1 особа загинула, а 50 постраждали.
Топ коментарі
+18 Jolli Rabbit
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+7 Jolli Rabbit
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+7 Gary Grant
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є тільки пьодорич з п'ятою графою ))
запам'ятай, селянин, ти можешь переїхати жити у місто, але твоє село з тебе не переїде ))
а національність є ?? )) подивись собі в паспорт, що там написано? )) який в тебе кольор шкіри ? ))
ну гаразд, я українець, чи тобі стало від цього легше ? )) тобі мабуть так спокійніше, що хєром по твоєму ***** водить українець, а не кацап ? ))
я тебе давно вже чівокунєю-ватним малоросом називаю, тобі я так зрозумів подобається ? ))) я правильно вгадав ? ))
П'ята графа або п'ятий пункт - вираз, що вживається в переносному значенні, що означає вказівку в документах національності як факту належності до певної етнічної спільності. Військовий квиток (виданий у 2002 році) із зазначенням національності у п'ятій графі (на лівій сторінці).
Це дуже небезпечне хімічне підприємство. Якщо прилетить в це підприємство, хімічного зараження і отруєнь серед населення не уникнути!