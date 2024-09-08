В течение дня россияне били по Никопольщине из артиллерии и атаковали дронами. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня воскресенья, 8 сентября, российские захватчики обстреливали громады Никопольского района Днепропетровской области из артиллерии и атаковали БпЛА. В результате вражеских обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько обстрелов из тяжелой артиллерии, почти десяток атак дронами-камикадзе. Агрессор в течение дня не оставлял в покое Никопольщину. Терроризировал районный центр, Марганецкую и Покровскую громады", - рассказал Лысак.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В Покровской громаде из-за обстрелов повреждено кафе. В Никополе изуродован супермаркет. В Марганецкой громаде - три частных дома, хозяйственная постройка, газопровод и линия электропередач.

Глава ОВА также показал фото последствий вражеских обстрелов.

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