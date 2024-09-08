Впродовж дня росіяни били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами. Пошкоджені оселі, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня неділі, 8 вересня, російські загарбники обстрілювали громади Нікопольського району Дніпропетровської області з артилерії та атакували БпЛА. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька обстрілів з важкої артилерії, майже десяток атак дронами-камікадзе. Агресор упродовж дня не полишав у спокої Нікопольщину. Тероризував районний центр, Марганецьку і Покровську громади", - розповів Лисак.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

У Покровській громаді через обстріли пошкоджене кафе. У Нікополі понівечений супермаркет. У Марганецькій - три приватні оселі, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.

Очільник ОВА також показав фото наслідків ворожих обстрілів.

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