Війська РФ обстріляли Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Ввечері і вночі 8 вересня російські війська продовжували атакувати Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, удари ворог зосередив на райцентрі і Марганецькій громаді. Туди скеровував дрони-камікадзе, гатив з артилерії, скинув боєприпас з БпЛА.
Наслідки ворожих обстрілів
Пошкоджена інфраструктура. Горіла суха трава, пожежу загасили. Людей не зачепило.
"За уточненою інформацією, через вчорашні атаки у Марганецькій громаді постраждала ще одна жінка. До медиків звернулася 62-річна місцева мешканка. У неї мінно-вибухова травма і забій грудної клітини. Пацієнтка отримала необхідну допомогу. Стан середньої важкості, життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
Загалом у громаді внаслідок суботніх обстрілів потрощені пʼять приватних осель, господарська споруда і будівля, що не експлуатувалася.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль