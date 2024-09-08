Війська РФ обстріляли Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Ввечері і вночі 8 вересня російські війська продовжували атакувати Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, удари ворог зосередив на райцентрі і Марганецькій громаді. Туди скеровував дрони-камікадзе, гатив з артилерії, скинув боєприпас з БпЛА.

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Наслідки ворожих обстрілів

Пошкоджена інфраструктура. Горіла суха трава, пожежу загасили. Людей не зачепило.

"За уточненою інформацією, через вчорашні атаки у Марганецькій громаді постраждала ще одна жінка. До медиків звернулася 62-річна місцева мешканка. У неї мінно-вибухова травма і забій грудної клітини. Пацієнтка отримала необхідну допомогу. Стан середньої важкості, життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Загалом у громаді внаслідок суботніх обстрілів потрощені пʼять приватних осель, господарська споруда і будівля, що не експлуатувалася.







