Росіяни обстріляли Мирівську й Марганецьку громади з артилерії, по Нікополю били безпілотниками: Одна загибла й одна поранена, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Протягом дня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та безпілотниками, в області працювала ППО.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, на Мирівську та Марганецьку громади сьогодні ворог скерував важку артилерію. В останній загинула 76-річна жінка. Ще одна місцева 60-річна мешканка постраждала.
Загалом у населених пунктах цих громад сталося декілька займань. Горів сухостій. Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей.
По самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкоджено інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.
Також голова ОВА повідомив, що вдень в області працювала ППО. Наші оборонці неба знищили ворожий дрон-розвідник.
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