Росіяни обстріляли Мирівську й Марганецьку громади з артилерії, по Нікополю били безпілотниками: Одна загибла й одна поранена, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Протягом дня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та безпілотниками, в області працювала ППО.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Мирівську та Марганецьку громади сьогодні ворог скерував важку артилерію. В останній загинула 76-річна жінка. Ще одна місцева 60-річна мешканка постраждала.



Загалом у населених пунктах цих громад сталося декілька займань. Горів сухостій. Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей.

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По самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкоджено інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.

Також голова ОВА повідомив, що вдень в області працювала ППО. Наші оборонці неба знищили ворожий дрон-розвідник.

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