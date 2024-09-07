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Россияне обстреляли Мировскую и Марганецкую громады из артиллерии, по Никополю били беспилотниками: Одна погибшая и одна раненая, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж

В течение дня российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотниками, в области работала ПВО.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Мировскую и Марганецкую громады сегодня враг направил тяжелую артиллерию. В последней погибла 76-летняя женщина. Еще одна местная 60-летняя жительница пострадала.

Всего в населенных пунктах этих громад произошло несколько возгораний. Горел сухостой. Изуродованы три частных дома и забор. Погибли корова и десяток гусей.

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Обстріли Нікопольщини 7 вересня

По самому Никополю россияне били беспилотниками. Повреждена инфраструктура и хозяйственное сооружение. Обошлось без жертв.

Также председатель ОВА сообщил, что днем в области работала ПВО. Наши защитники неба уничтожили вражеский дрон-разведчик.

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Обстріли Нікопольщини 7 вересня
Обстріли Нікопольщини 7 вересня
Обстріли Нікопольщини 7 вересня

Автор: 

обстрел (27336) Никополь (1035) Днепропетровская область (3992)


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