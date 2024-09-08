Войска РФ обстреляли Никопольщину: повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером и ночью 8 сентября российские войска продолжали атаковать Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, удары враг сосредоточил на райцентре и Марганецкой громаде. Туда направлял дроны-камикадзе, бил из артиллерии, сбросил боеприпас с БпЛА.

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Последствия вражеских обстрелов

Повреждена инфраструктура. Горела сухая трава, пожар потушили. Люди не пострадали.

"По уточненной информации, из-за вчерашних атак в Марганецкой громаде пострадала еще одна женщина. К медикам обратилась 62-летняя местная жительница. У нее минно-взрывная травма и ушиб грудной клетки. Пациентка получила необходимую помощь. Состояние средней тяжести, жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Всего в громаде в результате субботних обстрелов разбиты пять частных домов, хозяйственная постройка и здание, которое не эксплуатировалось.







