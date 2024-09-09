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обстріл (27110) Нікополь (1079)

Війська РФ ударили з артилерії по Нікополю: загинула 16-річна дівчина, 4 людини поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської област, є загибла та поранені. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. 

"Троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан - середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка", - додає Лисак.

Також читайте: Впродовж дня росіяни били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами. Пошкоджені оселі, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у ДСНС, сьогодні окупанти з артилерії обстріляли житловий сектор міста Нікополь, один із боєприпасів влучив у житловий будинок, в якому перебували люди.

"З-під завалів рятувальники дістали дівчинку, 2008 р.н. й транспортували до лікарні. На жаль, потерпіла померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Кацапи продовжують безкарно вбивати українських дітей.
Армія НАТО в 4 мільйони морд продовжує непохитно стояти ЗА спинами цих дітей...
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09.09.2024 11:10
+11
Все делается под молчаливым согласием ООН.
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09.09.2024 11:13
+4
А до чого тут армія НАТО. Що, українці так хотіли в НАТО? Тільки після 2014 року стало більше 50% тих, хто за НАТО, а не проти. Чи може українці голосували за політиків, які були за вступ в НАТО? Чого це НАТО має нас захищати? Проїбали все самі, а тепер НАТО винне?
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09.09.2024 11:16
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Кацапи продовжують безкарно вбивати українських дітей.
Армія НАТО в 4 мільйони морд продовжує непохитно стояти ЗА спинами цих дітей...
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09.09.2024 11:10 Відповісти
Все делается под молчаливым согласием ООН.
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09.09.2024 11:13 Відповісти
А до чого тут армія НАТО. Що, українці так хотіли в НАТО? Тільки після 2014 року стало більше 50% тих, хто за НАТО, а не проти. Чи може українці голосували за політиків, які були за вступ в НАТО? Чого це НАТО має нас захищати? Проїбали все самі, а тепер НАТО винне?
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09.09.2024 11:16 Відповісти
Ну Україна їх захищала в Іраку. І ЯЗ віддала під їхні "гарантії"...
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09.09.2024 11:20 Відповісти
Про Ірак навіть не буду вам нічого відповідати. А про ЯО - так не під гарантії, а під незрозумілий папірець віддав комуняка, обраний більшістю населення.
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09.09.2024 11:45 Відповісти
Будапештсктй меморандум не НАТО подписывали. А те, кто подписывал дают оружие и деньги. Какие претензии к НАТО?
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09.09.2024 12:43 Відповісти
Ну варвари рашиські що б ви вже всі виздихали ,це якою треба бути кінченою мерзотою що б свідомо воювати з дітьми будь проклятий народ цього злочинного терористичного утворення рф. Вивезіть дітей з Нікополя ,адже жодного дня без обстрілів не проходить .
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09.09.2024 12:04 Відповісти
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09.09.2024 13:11 Відповісти
Да уж...скоро девушек не останется ....
А ЗСУ на Курянщине кацапов пряниками кормят. Не понимают - это бесполезно. Они будуь блогадарить, а потом всё равно за ***** будут и проклинать Украину.
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09.09.2024 14:51 Відповісти
 
 