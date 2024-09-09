Війська РФ ударили з артилерії по Нікополю: загинула 16-річна дівчина, 4 людини поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської област, є загибла та поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка.

"Троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан - середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка", - додає Лисак.

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Як згодом повідомили у ДСНС, сьогодні окупанти з артилерії обстріляли житловий сектор міста Нікополь, один із боєприпасів влучив у житловий будинок, в якому перебували люди.

"З-під завалів рятувальники дістали дівчинку, 2008 р.н. й транспортували до лікарні. На жаль, потерпіла померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.





