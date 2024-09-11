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Рашисты ударили артиллерией по Никополю: ранен мужчина, повреждены дома и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Накануне вечером войска РФ продолжили обстрелы Никопольщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по райцентру ударили тяжелой артиллерией.

"Пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения. Состояние - среднее. Повреждены 4 многоквартирных дома и двухэтажка, линия электропередач. В одном из лицеев побиты окна", - говорится в сообщении.

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Наслідки атаки на Нікополь
Наслідки атаки на Нікополь
Наслідки атаки на Нікополь
Наслідки атаки на Нікополь

Также отмечается, что на Марганецкую громаду враг направил дроны-камикадзе.

"Там задело авто. Но главное - без жертв", - уточнил Лысак.

"Ночью и утром армия страны-агрессора снова попала артснарядами по Никополю. Направила на город и БпЛА. Изуродована инфраструктура. Другие последствия уточняются", - добавляет глава региона.

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обстрел (27165) Никополь (1022) Днепропетровская область (3953)


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