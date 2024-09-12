За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, FPV-дронами атакували Куцурубську громаду Миколаївщини

Протягом минулої доби окупанти 337 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Двічі атакував FPV-дронами громаду Миколаївської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, війська РФ завдали 3 авіаударів по Білогір’ю та Новоданилівці. А також

172 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Ольгівське. З РСЗВ обстріляли Гуляйполе, Новоданилівку та Преображенку. Окупанти здійснили 159 артобстрілів по території Оріхова, Гуляйполя, Приютного, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду

"Учора, 11 вересня, о 16:58 та 17:12 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає",- йдеться в повідомленні.

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