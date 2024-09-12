За сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, FPV-дронами атаковали Куцурубскую громаду Николаевщины
За минувшие сутки оккупанты 337 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. Дважды атаковали FPV-дронами громаду в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, войска РФ нанесли 3 авиаудара по Белогорью и Новоданиловке. А также
172 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Ольговское. Из РСЗО обстреляли Гуляйполе, Новоданиловку и Преображенку. Оккупанты совершили 159 артобстрелов по территории Орехова, Гуляйполя, Приютного, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Ольговского.
"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
Как сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду.
"Вчера, 11 сентября, в 16:58 и 17:12 враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. Пострадавших нет",- говорится в сообщении.
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