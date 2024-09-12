В Конотопе россияне нанесли удар по жилой застройке в центре города, критическая ситуация с электроснабжением. ВИДЕО

В результате ударов армии РФ по Конотопу на Сумщине два человека госпитализированы. Один из них в коме. Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

"Энергетики в этот момент делают даже больше чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово, никто не возьмется спрогнозировать", - говорится в сообщении.

В результате российского удара в городе повреждено большое количество учебных заведений. Сейчас точное количество не известно. Но повреждения в основном это выбитые окна (очень большое количество) и двери. Детские сады 13 сентября будут работать в режиме дежурных групп.

Вода в Конотопе будет подаваться почасово, точный график водоснабжения будет обнародован утром.

"Все хирурги города находятся на работе. Обращения от пострадавших продолжают поступать. В настоящее время госпитализированы двое мужчин. Один из них в очень критическом состоянии (кома). К слову сказать, тот, что в коме как раз ехал спасать людей", - отметил городской голова

Кроме того, в результате российского удара уничтожен участок трамвайных путей в центре города. Движение трамваев будет ограничено. Только маршрут номер три.

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