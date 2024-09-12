У Конотопі росіяни завдали удару по житловій забудові в центрі міста, критична ситуація з електропостачанням, 13 постраждалих (оновлено). ВIДЕО

Внаслідок ударів армії РФ по Конотопу на Сумщині дві людини госпіталізовані. Одна з них у комі. Ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін та у Сумській ОВА.

!"У ніч, на 12 вересня ворог здійснив масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини", йдеться в повідомленні адміністрації.

Попередньо, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей.

"Енергетики в цю мить роблять все більше навіть чим можливо щоби дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно - ніхто не візьметься спрогнозувати", - розповів міський голова

Внаслідок російського удару у місті пошкоджена велика кількість навчальних закладів. Наразі точна кількість не відомо. Але пошкодження в основному це вибиті вікна (дуже велика кількість) і двері. Дитячі садки 13 вересня працюватимуть в режимі чергових груп.

Вода у Конотопі подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку.

"Всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані (кома). До слова сказати, той, що в комі якраз їхав рятувати людей", - зазначив міський голова

Крім того, внаслідок російського удару знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Рух трамваїв буде обмежено. Лише маршрут номер три.

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