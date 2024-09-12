Оккупанты ночью и утром обстреливали Никопольский район Днепропетровщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
С вечера и до утра оккупанты не прекращали огонь по Никопольщине. Осуществили около полутора десятков атак.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Из артиллерии, "Градов" и беспилотниками обстреляли Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.
"В Никополе разбиты четыре частных дома. Один из домов загорелся, горел и пожарный автомобиль. Огонь потушили. Повреждены 2 хозяйственные постройки, столько же линий электропередач и газопроводов. Громко было также в Червоногригорьевской громаде. Там горела сухая трава. Изуродованы 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки", - рассказал Лысак.
Напомним, 11 сентября россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области. 4 человека получили ранения: 22-летний мужчина, 32-летняя женщина, а также две женщины 37 и 58 лет.
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