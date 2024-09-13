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Миколаїв (1757) Миколаївська область (2206) обстріл (27070) Очаків (203)

Окупанти атакували Миколаївщину дронами та артилерією: постраждала 16-річна дівчина

Обстріли Миколаївщини 12 вересня

Окупанти в черговий раз тероризували Миколаївщину. Через ворожі обстріли на Миколаївщині постраждала 16-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

О 23:05 12 вересня ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок бойової роботи сил та засобів протиповітряної оборони уламки збитого БпЛА впали на територію продовольчого підприємства. В результаті виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована пожежниками. Постраждалих немає.

Також вчора, 12 вересня, о 10.42 ворог атакував дронами типу FPV м. Очаків Очаківської громади. В результаті травмовано 16-річну дівчину. Стан постраждалої задовільний, зараз її вже виписали із медичного закладу. Також пошкоджено житловий будинок.

12 вересня, о 10:57 ворог направив дрони типу FPV Куцурубською громадою. У результаті с. Дмитрівка пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Крім того, вчора, 12 вересня, об 11:28 та 19:35 під ворожими артилерійськими обстрілами знаходилася акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

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