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Николаевская область (2061) дроны (3562)

Из-за падения обломков "шахедов" повреждено предприятие на Николаевщине

шахеди атакували Миколаївщину

В ночь на 15 сентября 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БПЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия дроновой атаки

По словам Кима, в результате боевой работы и падения обломков сбитых БПЛА, есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе.

"Возник пожар на складских помещениях. Пострадавших нет", - уточнил он.

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Обстрелы Куцурубской громады

Также сообщается, что вчера, 14 сентября, в течение дня и сегодня ночью враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду и ее акваторию. Также сегодня ночью, в 01:34, враг совершил артиллерийский обстрел общины. Пострадавших нет.

Ранее Воздушные силы информировали, что враг запустил ударные БПЛА с северного направления.
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Русня також навчилась виробляти БПЛА де сама ефективна бойова частина це уламки.
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15.09.2024 07:46 Ответить
Аааа какааааа разницаааа... ? Уламки, чи шахед.....?
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15.09.2024 08:47 Ответить
Самий головний уламок в шахеді, це вибухівка, або ж двигун який може дірку в стрісі пробити..
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15.09.2024 09:32 Ответить
 
 