Два человека пострадали в результате атаки россиян на Никополь, повреждены 4 многоэтажки и ЛЭП. ФОТОрепортаж
Российские войска ночью и утром продолжали обстрелы Никопольского района Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и повреждения в Никополе.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Из-за вражеских атак в Никополе - двое пострадавших. Осколочное ранение грудной клетки получил 37-летний мужчина. Он госпитализирован. 75-летняя женщина будет лечиться дома.
Кроме того, в результате обстрелов поврежден частный дом. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Также побиты четыре многоэтажки, автомойка, легковушка. Повреждена линия электропередач.
Российские войска били также по другим территориям Никопольщины, среди которых - Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Последствия обстрелов уточняются.
Как отмечается, в целом вечером, ночью и утром агрессор направлял оружие на район более полудюжины раз. Использовал тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, сбросил боеприпас с БПЛА.
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