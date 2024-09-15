Два человека пострадали в результате атаки россиян на Никополь, повреждены 4 многоэтажки и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Российские войска ночью и утром продолжали обстрелы Никопольского района Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и повреждения в Никополе.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Из-за вражеских атак в Никополе - двое пострадавших. Осколочное ранение грудной клетки получил 37-летний мужчина. Он госпитализирован. 75-летняя женщина будет лечиться дома.

Кроме того, в результате обстрелов поврежден частный дом. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Также побиты четыре многоэтажки, автомойка, легковушка. Повреждена линия электропередач.



Российские войска били также по другим территориям Никопольщины, среди которых - Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Последствия обстрелов уточняются.

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Как отмечается, в целом вечером, ночью и утром агрессор направлял оружие на район более полудюжины раз. Использовал тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, сбросил боеприпас с БПЛА.





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