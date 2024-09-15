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обстрел (25772) Харьков (7286) КАБ (279)

Ночные удары КАБами по Харькову: повреждена больница и учебное заведение в Киевском районе

Наслідки обстрілу Харкова

Накануне ночью войска РФ наносили удары КАБами по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждены больница и учебное заведение

По его словам, 14 сентября в 23:20 враг выпустил по городу два КАБа, возник пожар в здании учебного заведения, горела трава в Киевском районе.

Также сообщается, что 15 сентября примерно в 00:13 вражеский КАБ попал в землю на территории больницы Киевского района. Повреждено остекление здания поликлиники.

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По данным ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.

Синегубов также поблагодарил экстренные службы, которые ликвидировали последствия попаданий.

Как сообщал Цензор.НЕТ, накануне оккупанты ударили по меньшей мере двумя КАБами по Киевскому району Харькова.
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Каби прилітають, Ф 16 маскуються.
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15.09.2024 07:37 Ответить
На дві багатоповерхівки в бєлгороді кацики напрошуютьмя...
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15.09.2024 09:29 Ответить
Мабуть бояться підводити близько до кордону..
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15.09.2024 09:30 Ответить
Кацапи нелюди - а болтна срань і нечисть , які за бабло кремлівського
психа готові знищувати все в нашій краіні 🙁
кацапські лікарні теж потрібно знищувати 😡
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15.09.2024 10:52 Ответить
Якими би нелюдами кацапи не були, а керівництво України не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Ворог безкарно нищить наші міста і села, економіку, енергетику, інфраструктуру. А "наша влада" чим займається - усім відомо...
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15.09.2024 12:49 Ответить
Можно попробовать GPS глушилки на аэростатах с подачей питания с земли. А тросом двигать аэростат вверх-вниз для усложнения сбития или вообще сажать его в перерывах между бомбардировками.
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15.09.2024 15:38 Ответить
 
 