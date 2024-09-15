Ночные удары КАБами по Харькову: повреждена больница и учебное заведение в Киевском районе
Накануне ночью войска РФ наносили удары КАБами по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждены больница и учебное заведение
По его словам, 14 сентября в 23:20 враг выпустил по городу два КАБа, возник пожар в здании учебного заведения, горела трава в Киевском районе.
Также сообщается, что 15 сентября примерно в 00:13 вражеский КАБ попал в землю на территории больницы Киевского района. Повреждено остекление здания поликлиники.
По данным ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.
Синегубов также поблагодарил экстренные службы, которые ликвидировали последствия попаданий.
Как сообщал Цензор.НЕТ, накануне оккупанты ударили по меньшей мере двумя КАБами по Киевскому району Харькова.
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психа готові знищувати все в нашій краіні 🙁
кацапські лікарні теж потрібно знищувати 😡