Оккупанты ударили, по меньшей мере, двумя КАБами по Киевскому району Харькова (дополнено)

Российские войска ударили по Харькову, предварительно - "прилеты" в Киевском районе.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: находитесь в укрытиях", - написал он.

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В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах в городе.

"Предварительно - в Киевском районе. Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту - без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Позже Синегубов добавил, что экстренные службы проверяют вероятные места вражеских ударов в Киевском районе.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Есть возгорание нежилых помещений.

По его данным, враг нанес удары, по меньшей мере, двумя КАБами.