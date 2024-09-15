Оккупанты ударили, по меньшей мере, двумя КАБами по Киевскому району Харькова (дополнено)
Российские войска ударили по Харькову, предварительно - "прилеты" в Киевском районе.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: находитесь в укрытиях", - написал он.
В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах в городе.
"Предварительно - в Киевском районе. Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту - без пострадавших", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов добавил, что экстренные службы проверяют вероятные места вражеских ударов в Киевском районе.
На данный момент информация о пострадавших не поступала. Есть возгорание нежилых помещений.
По его данным, враг нанес удары, по меньшей мере, двумя КАБами.
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