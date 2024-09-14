Последствия российских ударов по Харькову и Золочеву. ФОТОрепортаж

В ночь с 13 на 14 сентября оккупанты нанесли авиаудары по Харькову и Золочеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской области прокуратуры.

14 сентября около 4:40 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по Холодногорскому району г. Харькова. Авиационный боеприпас попал вблизи жилого комплекса. К счастью, без пострадавших.

13 сентября ориентировочно в 23:30 войска РФ также нанесли два авиационных удара по поселку Золочев Богодуховского района. Повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов, хозяйственные помещения и три автомобиля.

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