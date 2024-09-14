Последствия российских ударов по Харькову и Золочеву. ФОТОрепортаж
В ночь с 13 на 14 сентября оккупанты нанесли авиаудары по Харькову и Золочеву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской области прокуратуры.
14 сентября около 4:40 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по Холодногорскому району г. Харькова. Авиационный боеприпас попал вблизи жилого комплекса. К счастью, без пострадавших.
13 сентября ориентировочно в 23:30 войска РФ также нанесли два авиационных удара по поселку Золочев Богодуховского района. Повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов, хозяйственные помещения и три автомобиля.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль