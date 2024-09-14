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Последствия российских ударов по Харькову и Золочеву. ФОТОрепортаж

В ночь с 13 на 14 сентября оккупанты нанесли авиаудары по Харькову и Золочеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской области прокуратуры.

14 сентября около 4:40 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по Холодногорскому району г. Харькова. Авиационный боеприпас попал вблизи жилого комплекса. К счастью, без пострадавших.

13 сентября ориентировочно в 23:30 войска РФ также нанесли два авиационных удара по поселку Золочев Богодуховского района. Повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов, хозяйственные помещения и три автомобиля.

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Наслідки ударів по Харкову та Залочеву
Наслідки ударів по Харкову та Залочеву
Наслідки ударів по Харкову та Залочеву
Наслідки ударів по Харкову та Залочеву
Наслідки ударів по Харкову та Залочеву

Автор: 

обстрел (27336) Харьков (7515) Харьковщина (5577)


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