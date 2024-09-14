Наслідки російських ударів по Харкову та Золочеву. ФОТОрепортаж

У ніч з 13 на 14 вересня окупанти завдали авіаударів по Харкову та Золочеву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській області прокуратури.

14 вересня близько 4:40 збройні сили РФ завдали авіаудар по Холодногірському району м. Харкова. Авіаційний боєприпас влучив поблизу житлового комплексу. На щастя, без постраждалих.

13 вересня орієнтовно о 23:30 війська РФ також завдали два авіаційні удари по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків, господарчі приміщення та три автомобілі.

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