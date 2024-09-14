Доба на Харківщині: вночі ворог вдарив по Харкову, протягом доби обстріляв 6 населених пунктів, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом минулої доби завдавали ударів по населених пунктах Богодухівського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів. Вночі атакували Харків КАБом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 04:47 14 вересня у Харкові ворожий КАБ влучив по території будівництва житлового комплексу, удар в землю, без постраждалих.

Вночі 13 вересня, о 3:11, внаслідок удару КАБом у смт Золочів пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди та три легкові автомобілі.

Протягом минулої доби росіяни тричі обстрілювали Куп'янськ, застосовували FPV-дрон, РСЗВ та "Іскандер". Внаслідок обстрілів постраждали 30-річна жінка та 64-річний цивільний чоловік, пошкоджено приватне домоволодіння та зруйновані будівлі хлібзаводу

У селі Новоосинове внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждав 65-річний чоловік. У Дворічній постраждав чоловік 47 років.

Внаслідок обстрілу села Лісне горіла трава та гілля на площі 500 м.кв. та лісова підстилка на площі 1 га. А у Боровій горіла хвойна підстилка на площі 6,6 га. Постраждав 67-річний чоловік.

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