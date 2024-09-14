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обстріл (27076) Харків (5428) КАБ (278)

Ворог вдарив КАБом по Харкову, поцілив у гаражний кооператив

Харків

Вночі 14 вересня російські загарбники атакували Харків КАБом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Згодом Терехов повідомив, що під удар потрапив гаражний кооператив, без поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З-під завалів будинку у Харкові деблокували трьох людей, в тому числі дитину, - Терехов

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Почали бравурно - ракетами бомбили Україну. Мовляв ось ми які, здавайсю... Україна втрималась.
Накидали свого металобрухту на колісах, мовляв вас масою задавимо. Україна втрималась.
Запускають безпілотні системи типуШахед, мовляв, все рівно ми вас приб'ємо. Україна тримається.
Закидують КАБами, ФАБами, мовляв, ми вас задавимо і з землею зрівняємо. Україна тримається ще й росте.
Почали комбіновано атакувати усім, що є... Україна пів Курської області забрала.
Що далі, гвинторогі недоумки?
А далі - Україна понад усе.
Слава Україні!
Героям Слава!
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14.09.2024 08:03 Відповісти
Ворог влучив у гаражний кооператив. Саме так краще - влучив. А от снайпер поцілив у лаптя. Поціляє зазвичай стрілець.
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14.09.2024 10:13 Відповісти
 
 