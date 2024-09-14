Ворог вдарив КАБом по Харкову, поцілив у гаражний кооператив

Вночі 14 вересня російські загарбники атакували Харків КАБом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Згодом Терехов повідомив, що під удар потрапив гаражний кооператив, без поранених.

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