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обстрел (25755) Харьков (7286) КАБ (277)

Враг ударил КАБом по Харькову, попал в гаражный кооператив

Харків

Ночью 14 сентября российские захватчики атаковали Харьков КАБом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Удар КАБом по Харькову. Предварительно имеем информацию о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Впоследствии Терехов сообщил, что под удар попал гаражный кооператив, без раненых.

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Почали бравурно - ракетами бомбили Україну. Мовляв ось ми які, здавайсю... Україна втрималась.
Накидали свого металобрухту на колісах, мовляв вас масою задавимо. Україна втрималась.
Запускають безпілотні системи типуШахед, мовляв, все рівно ми вас приб'ємо. Україна тримається.
Закидують КАБами, ФАБами, мовляв, ми вас задавимо і з землею зрівняємо. Україна тримається ще й росте.
Почали комбіновано атакувати усім, що є... Україна пів Курської області забрала.
Що далі, гвинторогі недоумки?
А далі - Україна понад усе.
Слава Україні!
Героям Слава!
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14.09.2024 08:03 Ответить
Ворог влучив у гаражний кооператив. Саме так краще - влучив. А от снайпер поцілив у лаптя. Поціляє зазвичай стрілець.
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14.09.2024 10:13 Ответить
 
 