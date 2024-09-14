Враг ударил КАБом по Харькову, попал в гаражный кооператив
Ночью 14 сентября российские захватчики атаковали Харьков КАБом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Удар КАБом по Харькову. Предварительно имеем информацию о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
Впоследствии Терехов сообщил, что под удар попал гаражный кооператив, без раненых.
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Накидали свого металобрухту на колісах, мовляв вас масою задавимо. Україна втрималась.
Запускають безпілотні системи типуШахед, мовляв, все рівно ми вас приб'ємо. Україна тримається.
Закидують КАБами, ФАБами, мовляв, ми вас задавимо і з землею зрівняємо. Україна тримається ще й росте.
Почали комбіновано атакувати усім, що є... Україна пів Курської області забрала.
Що далі, гвинторогі недоумки?
А далі - Україна понад усе.
Слава Україні!
Героям Слава!