Враг ударил КАБом по Харькову, попал в гаражный кооператив

Ночью 14 сентября российские захватчики атаковали Харьков КАБом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Удар КАБом по Харькову. Предварительно имеем информацию о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Впоследствии Терехов сообщил, что под удар попал гаражный кооператив, без раненых.

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