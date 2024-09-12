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Из-под завалов дома в Харькове деблокировали трех человек, в том числе ребенка, - Терехов

У Харкові з-під завалів будинку деблокували людей (фото ілюстративне)

После российского обстрела Харькова 11 сентября из-под завалов дома были деблокированы три человека.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"На месте одного из прилетов из под завалов дома деблокированы две женщины и ребенок", - рассказал он.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что российские войска обстреляли один из районов Харькова.

Также читайте: РФ ударила по частному сектору Харькова: Информация о жертвах и пострадавших не поступала (обновлено)
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Нажаль наші вітчизняні ракетні програми знаходятся досі під забороною Їх заблокував зеленський в серпні 2019.
Без ударів у відповідь мирне населення країни буде гинути щоденно. Треба терміново зняти блокування з виробництва вітчизняних ракет та розпочати наносити їми удари у відповідь по містах россійських нацистів. Тільки так це можна зупинити.
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12.09.2024 18:46 Ответить
 
 