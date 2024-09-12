Из-под завалов дома в Харькове деблокировали трех человек, в том числе ребенка, - Терехов
После российского обстрела Харькова 11 сентября из-под завалов дома были деблокированы три человека.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"На месте одного из прилетов из под завалов дома деблокированы две женщины и ребенок", - рассказал он.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что российские войска обстреляли один из районов Харькова.
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Без ударів у відповідь мирне населення країни буде гинути щоденно. Треба терміново зняти блокування з виробництва вітчизняних ракет та розпочати наносити їми удари у відповідь по містах россійських нацистів. Тільки так це можна зупинити.