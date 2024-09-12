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обстрел (25742) Харьков (7285)

РФ ударила по частному сектору Харькова: Информация о жертвах и пострадавших не поступала (обновлено)

Росіяни обстріляли Харків

Российские войска обстреляли один из районов Харькова.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Мэр Игорь Терехов сообщил: "Два прилета по одному из густонаселенных районов города. На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Впоследствии глава города заявил, что удары пришлись по частному сектору.

"Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала", - добавил Терехов.

Читайте: В юго-восточных регионах объявляли тревогу: были скоростные цели на Харьков и Запорожье и ракета на Полтавщину
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Бєлгород-ждьот?
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12.09.2024 16:54 Ответить
В Белгороде ничего не будет. Не надейтесь.
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12.09.2024 17:00 Ответить
Ничего не будет... Ни домов, ни дорог...
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12.09.2024 17:03 Ответить
Ну,кацапи верещать що буває й дуже часто,брешуть "фуфайки" діряві?
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12.09.2024 17:07 Ответить
чалматі ракети до кацапні під'іхали.
маємо наслідкі...
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12.09.2024 16:56 Ответить
США: - Мы вот-вот уже скоро разрешим бить по территории нароссии!
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12.09.2024 17:00 Ответить
Зермак не дозволить
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12.09.2024 17:06 Ответить
 
 