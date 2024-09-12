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РФ вдарила по приватному сектору Харкова: Інформація про жертв та постраждалих не надходила (оновлено)

Росіяни обстріляли Харків

Російські війська обстріляли один із районів Харкова.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Мер Ігор Терехов повідомив: "Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється".

Згодом очільник міста заявив, що удари прийшлися по приватному сектору.

"Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила", - додав Терехов.

Також читайте: РФ знищила усі ТЕЦ, які утримували Харків, - Шмигаль

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Бєлгород-ждьот?
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12.09.2024 16:54 Відповісти
В Белгороде ничего не будет. Не надейтесь.
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12.09.2024 17:00 Відповісти
Ничего не будет... Ни домов, ни дорог...
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12.09.2024 17:03 Відповісти
Ну,кацапи верещать що буває й дуже часто,брешуть "фуфайки" діряві?
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12.09.2024 17:07 Відповісти
чалматі ракети до кацапні під'іхали.
маємо наслідкі...
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12.09.2024 16:56 Відповісти
США: - Мы вот-вот уже скоро разрешим бить по территории нароссии!
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12.09.2024 17:00 Відповісти
Зермак не дозволить
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12.09.2024 17:06 Відповісти
 
 