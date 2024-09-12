РФ вдарила по приватному сектору Харкова: Інформація про жертв та постраждалих не надходила (оновлено)
Російські війська обстріляли один із районів Харкова.
Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Мер Ігор Терехов повідомив: "Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється".
Згодом очільник міста заявив, що удари прийшлися по приватному сектору.
"Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила", - додав Терехов.
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