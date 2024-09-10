РФ знищила усі ТЕЦ, які утримували Харків, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські окупанти знищили всі ТЕЦ, які утримували Харків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава уряду заявив під час пресконференції.
"Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, які встановлює місцева влада", - сказав прем'єр.
Такі технології застосовуватимуться й в інших міста, де постраждала критична інфраструктура, додав Шмигаль.
Топ коментарі
+13 ZoV KobZona
показати весь коментар10.09.2024 17:33
+8 kergudu barbambiya
показати весь коментар10.09.2024 17:27
+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар10.09.2024 17:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і тут.... БАЦ та ППЦ! - всі 100%
не занад-то несподівані новини?
шашлик (погане слово), м'ясо, салати ))
Правда ж? Бодай 1 ТЕЦ на московії знищено ж? Хоча б одна однісінька?