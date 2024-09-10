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РФ знищила усі ТЕЦ, які утримували Харків, - Шмигаль

Росіяни знищили усі ТЕЦ, що обслуговували Харків

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські окупанти знищили всі ТЕЦ, які утримували Харків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава уряду заявив під час пресконференції.

"Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, які встановлює місцева влада", - сказав прем'єр.

Такі технології застосовуватимуться й в інших міста, де постраждала критична інфраструктура, додав Шмигаль.

Також читайте: Шмигаль розповів про важкі перемовини з МВФ та закликав не боятися помірної емісії гривні

Автор: 

ТЕЦ (458) Харків (5589) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+13
Осталось уточнить, куда делись десятки миллиардов грн, списанные "на защиту ТЭЦ".
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10.09.2024 17:33
+8
А Шмигаль про це тільки дізнався. Стецько якийсь, а не прем'єр-міністр.
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10.09.2024 17:27
+7
Дивно, а в прогноз держБюджету на 2024 р, якісь барани, закладали закінчення війни у 2024 році і шашлики … і, мабуть, народні гуляння
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10.09.2024 17:28
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А Шмигаль про це тільки дізнався. Стецько якийсь, а не прем'єр-міністр.
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10.09.2024 17:27 Відповісти
Ну, якщо прочитати весь текст, а не тільки анонс, стане зрозуміло, що знає і знає давно. Адже він каже про те, що до Харкова завозять мобільні котельні.
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10.09.2024 17:33 Відповісти
Ага, залишилось тільки місця встановлення тих котелень вказати.
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10.09.2024 17:58 Відповісти
Стецько і є ...на побігушках у рєнатки.
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10.09.2024 17:34 Відповісти
Знал давно просто сегодня разговорился и это не с проста
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10.09.2024 19:38 Відповісти
Дивно, а в прогноз держБюджету на 2024 р, якісь барани, закладали закінчення війни у 2024 році і шашлики … і, мабуть, народні гуляння
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10.09.2024 17:28 Відповісти
Вони закінчення війни перенесли на другу половину осені 2024, так шо промахнулись на 500 лярдів. Так ********** недавно сказав. Шо кАньєц вайньє восени.
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10.09.2024 17:40 Відповісти
...щось я на зе-телемарафоні ЖОДНОГО разу не чув про влучання у ТЕЦ.
і тут.... БАЦ та ППЦ! - всі 100%
не занад-то несподівані новини?
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10.09.2024 17:32 Відповісти
Цілодобово дивишся?? -- мАладець!, шариш,,),
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10.09.2024 18:13 Відповісти
Осталось уточнить, куда делись десятки миллиардов грн, списанные "на защиту ТЭЦ".
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10.09.2024 17:33 Відповісти
Не раскачивайте зелёную лодку. Кстати,куда делась лысая Мустафа?🤔
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10.09.2024 17:35 Відповісти
Пішов добровольцем в Азов...
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10.09.2024 17:37 Відповісти
На продсклад?
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10.09.2024 17:38 Відповісти
Нє, в штурмову піхтоту...
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10.09.2024 17:42 Відповісти
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10.09.2024 17:48 Відповісти
Вибросіла в пропасть (с)...
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10.09.2024 17:36 Відповісти
з Вашого виступу винні всі , окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні, винні інши, а не ті хто скидає каби на Харків..... кураторы рашы Вам аплодируют стоя
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10.09.2024 18:07 Відповісти
ботоксний перший у цьому винен, але ж хто усе своє блRдське життя топив за Яника, Гепу, Допу, Кушнарьова, за молоді рИгіони в лиці Зе та Шапіто95 ?
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10.09.2024 18:11 Відповісти
А ви тільки з Єстоніїї можете "морально підтримувати"?
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10.09.2024 18:30 Відповісти
ні, коли подорожую по Европі - то і з тих країн також ))) Був у Греції - чудова країна, тепле море, смачні фрукти та овочі ))) Пиво на пляжі - 4 евро, не те що у Таллінні - 9 )) на 20 євро можна смачно поїсти на двох - риба, шашлик (погане слово), м'ясо, салати ))
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10.09.2024 18:34 Відповісти
А ви тільки з Европи можете "морально підтримувати"?
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10.09.2024 18:44 Відповісти
ні, ще можу з Азії, а шо ? ))
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17.09.2024 08:47 Відповісти
А вЫ не тільки з ЄвропЫ та азыЇ можете "морально підтримувати"?
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18.09.2024 18:49 Відповісти
што? (с)
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19.09.2024 10:48 Відповісти
ага, Боневтік закрив фінансування ракетної програми, а все одна винен %уйло
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10.09.2024 18:36 Відповісти
Боневтік і запросив ***** в Україну. Якби це зелене чмо не ослабило країну, не закрило ракетні програми, не роззброєло ЗСУ, не розмінувало Чонгар - не факт, що ***** б взагалі поліз. Він лізе тільки, коли 100% впевнений у швидкій перемозі. І Гундос його в цій перемозі запевнив.
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10.09.2024 18:59 Відповісти
Бачу нікого з цих "геніїв" не смущає що куйло напав на нас в 2014, просто повномасштабного не було, влада і так робила що він хотів...
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10.09.2024 23:09 Відповісти
С электрикой все города будут всегда! Но после ваших тварючих обстрелов, все может быть. Даю справку для "свідомих москалів" на восстановление электроснабжения (при любых раскладах вашего безчинства) миллионого города нужно до 2-х дней (в тяжелых случаях до 5). Плюс вышеуказанные резервы прибудут. Тепло мы переживем, не с такими вашими пакостями встречались!
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10.09.2024 18:47 Відповісти
І в Запоріжжі світла теж не буде.
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10.09.2024 18:57 Відповісти
Українців напевно гріє звістка, що 100% ТЕЦ знищені на курщині...чи бєлгородчині...

Правда ж? Бодай 1 ТЕЦ на московії знищено ж? Хоча б одна однісінька?
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10.09.2024 18:02 Відповісти
потрібно Гепу, Допу, Кушнарьова запросити на переговори з %уйлом ))
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10.09.2024 18:08 Відповісти
Яника забули
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10.09.2024 18:28 Відповісти
та він там поруч )) з Мертветчуком на Кубіке приїдуть )) нажаль, Шуфрич не на морі ))
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10.09.2024 18:37 Відповісти
А вы не знаете, где 173 ядерные боеголовки, которые при Елициноеде-алканоиде не вывезли (не нашли, плохой хохол, если заначку не оставит!) с Украины? А вы не знаете сколько шахт не были залиты бетоном? Да была проблемма по восстановлению резервных КП стратегов (у нас только резервные были). Сейчас он умещеается в хороший ноутбук + плюс немного прибамбасов! Кури бамбук. Подлетное время 5 тминут. Поздравляю!!!! Если москали хотят проверить, то пожайлуста. Карлику привет. А на самом деле, есть, нет, может быть, думайте сами!
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10.09.2024 18:25 Відповісти
Это вам бабушки на лавочке сказали? Шахты бетоном никто не заливал бетона много нужно))! Но давно уже местные постарались, все ободрали) КП "стратегов"))). Про остальное ... )
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10.09.2024 19:01 Відповісти
Помолчите. Вам и не нужно этого знать. тем более вы моего звания не знаете.
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10.09.2024 19:09 Відповісти
Падпалковніца? Сама без...угла?
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10.09.2024 19:59 Відповісти
И еще. Если вы СВД, то зани майтесь своим делом.- СВД (если это соответствует действительности!)
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10.09.2024 19:12 Відповісти
То есть, я так понял вы служили в РВСН, или хотя бы видели о чем пищите? Ваше дело)))
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10.09.2024 19:20 Відповісти
К СВД
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10.09.2024 19:25 Відповісти
У тех 176 шахт срок жизни небольшой, а боеголовок было 1272 и они обслуживались производителем (рф) . Забыли боеголовки? Не пишите эфемерности.
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10.09.2024 19:14 Відповісти
Вы чуть не в курсе. Разработчик и производитель Днепровский ЮМЗ. Ваши по договору мы не обслуживаем уже более 10 лет, спецов у вас нет.. Ваши могут полететь, только вглубь, а не на верх. А про нашишахты (не шахты) вы не волнуйтесь.
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10.09.2024 19:28 Відповісти
Как говорил товарисЧ Шпак- Закусывать нужно! Чем вы ракеты Южмаша заправлять собираетесь?))) А кацапы могут пулять и не обслуженными.
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10.09.2024 19:33 Відповісти
Вы опять не в курсе гексогена и меланжа у нас в достатке. Слава богу не успели уничтожить (с вашей подачи)
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10.09.2024 19:38 Відповісти
В 2002 году все это было уже не кондиция! думаю нового в Украине не выпускают!
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10.09.2024 19:42 Відповісти
Гептил знаю. А гексоген)))? На нем только дома в кацапстане летают)
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10.09.2024 19:44 Відповісти
Описалась. Признаю. Но на сегодня - спкойной ночи. Украинских дронов в подарок (только прошу, не сбивайте над своими городами, пусть летят, куда летят). А, то както неудобно. IP у вас замечательный, да и адрес.... .
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10.09.2024 20:02 Відповісти
И что? Я рад, что вам мой адрес и IP. понравилось, товариСч с крутыми погонами! Мне уже прятаться?
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10.09.2024 20:11 Відповісти
Вы же умный человек (так думаю) и знаете, что можно получить прочитав ....... . Всего хорошего. Closed.
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10.09.2024 20:22 Відповісти
Наверное, я всегда скриншот делаю. ( не думая,что вы понимаете к чему я)
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10.09.2024 20:27 Відповісти
Сходите покурите, успокойтесь, боярышник в помощь. Может полегчает.
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10.09.2024 19:39 Відповісти
Повторюсь, необслуженными - вниз, а не вверх.
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10.09.2024 19:40 Відповісти
Производитель ядерных боеголовок - ЮМЗ? А еще что напишите?
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10.09.2024 19:58 Відповісти
кацапи просто "вилизують" ці слова Шмигаля,він для них це прокукарікав,я так розумію?
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10.09.2024 18:33 Відповісти
что то шмыгалёнышь заёрзал как на бутылке
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10.09.2024 20:12 Відповісти
Сто раз известно и печатал и другие харьковчане. Ну вот как осталось до 15 октября месяц---пошла инфа! Змиевскую Грэс кацапня угрохала ещё в 22г, а вот Тэц-5 в 23--24 марта, причём сравняли с землёй. Её нет практически. Такую строить при максимуме бабла и оборудования, дай Бог полтора года. Кстати в марте и Змиевскую добили. Резину можно потянуть до средины ноября и ещё чуть. По прогнозам и народным приметам зима будет довольно холодной, но затяжной точно. Дальше что либо печатать не охота. Слишком плохо дело. И по другим обл-центрам та же картина. Туалеты строить копать срочно на жилмасивах нужно. Чтоб было куда выносить или заходить на ночь глядя. Иначе в окна всё вылетать будет. За поссать промолчу. Подоконники зимой скользкие. Выше 3 этаже с окон не ссать! Если смешно---можно ржать, но весна покажет. Искать жильё с твёрдотопливным котлом надо. Кто на этажах живёт.
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10.09.2024 21:30 Відповісти
 
 