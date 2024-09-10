РФ знищила усі ТЕЦ, які утримували Харків, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські окупанти знищили всі ТЕЦ, які утримували Харків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава уряду заявив під час пресконференції.

"Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, які встановлює місцева влада", - сказав прем'єр.

Такі технології застосовуватимуться й в інших міста, де постраждала критична інфраструктура, додав Шмигаль.

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