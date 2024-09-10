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РФ уничтожила все ТЭЦ, которые обеспечивали Харьков, - Шмыгаль

Росіяни знищили усі ТЕЦ, що обслуговували Харків

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что российские оккупанты уничтожили все ТЭЦ, которые обеспечивали Харьков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции.

"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и обеспечивали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 МВт, которые устанавливает местная власть", - сказал премьер.

Такие технологии будут применяться и в других города, где пострадала критическая инфраструктура, добавил Шмыгаль.

Также читайте: Шмыгаль рассказал о тяжелых переговорах с МВФ и призвал не бояться умеренной эмиссии гривны

Автор: 

ТЭЦ (119) Харьков (7474) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+13
Осталось уточнить, куда делись десятки миллиардов грн, списанные "на защиту ТЭЦ".
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10.09.2024 17:33
+8
А Шмигаль про це тільки дізнався. Стецько якийсь, а не прем'єр-міністр.
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10.09.2024 17:27
+7
Дивно, а в прогноз держБюджету на 2024 р, якісь барани, закладали закінчення війни у 2024 році і шашлики … і, мабуть, народні гуляння
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10.09.2024 17:28
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А Шмигаль про це тільки дізнався. Стецько якийсь, а не прем'єр-міністр.
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10.09.2024 17:27 Ответить
Ну, якщо прочитати весь текст, а не тільки анонс, стане зрозуміло, що знає і знає давно. Адже він каже про те, що до Харкова завозять мобільні котельні.
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10.09.2024 17:33 Ответить
Ага, залишилось тільки місця встановлення тих котелень вказати.
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10.09.2024 17:58 Ответить
Стецько і є ...на побігушках у рєнатки.
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10.09.2024 17:34 Ответить
Знал давно просто сегодня разговорился и это не с проста
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10.09.2024 19:38 Ответить
Дивно, а в прогноз держБюджету на 2024 р, якісь барани, закладали закінчення війни у 2024 році і шашлики … і, мабуть, народні гуляння
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10.09.2024 17:28 Ответить
Вони закінчення війни перенесли на другу половину осені 2024, так шо промахнулись на 500 лярдів. Так ********** недавно сказав. Шо кАньєц вайньє восени.
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10.09.2024 17:40 Ответить
...щось я на зе-телемарафоні ЖОДНОГО разу не чув про влучання у ТЕЦ.
і тут.... БАЦ та ППЦ! - всі 100%
не занад-то несподівані новини?
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10.09.2024 17:32 Ответить
Цілодобово дивишся?? -- мАладець!, шариш,,),
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10.09.2024 18:13 Ответить
Осталось уточнить, куда делись десятки миллиардов грн, списанные "на защиту ТЭЦ".
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10.09.2024 17:33 Ответить
Не раскачивайте зелёную лодку. Кстати,куда делась лысая Мустафа?🤔
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10.09.2024 17:35 Ответить
Пішов добровольцем в Азов...
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10.09.2024 17:37 Ответить
На продсклад?
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10.09.2024 17:38 Ответить
Нє, в штурмову піхтоту...
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10.09.2024 17:42 Ответить
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10.09.2024 17:48 Ответить
Вибросіла в пропасть (с)...
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10.09.2024 17:36 Ответить
з Вашого виступу винні всі , окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні, винні інши, а не ті хто скидає каби на Харків..... кураторы рашы Вам аплодируют стоя
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10.09.2024 18:07 Ответить
ботоксний перший у цьому винен, але ж хто усе своє блRдське життя топив за Яника, Гепу, Допу, Кушнарьова, за молоді рИгіони в лиці Зе та Шапіто95 ?
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10.09.2024 18:11 Ответить
А ви тільки з Єстоніїї можете "морально підтримувати"?
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10.09.2024 18:30 Ответить
ні, коли подорожую по Европі - то і з тих країн також ))) Був у Греції - чудова країна, тепле море, смачні фрукти та овочі ))) Пиво на пляжі - 4 евро, не те що у Таллінні - 9 )) на 20 євро можна смачно поїсти на двох - риба, шашлик (погане слово), м'ясо, салати ))
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10.09.2024 18:34 Ответить
А ви тільки з Европи можете "морально підтримувати"?
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10.09.2024 18:44 Ответить
ні, ще можу з Азії, а шо ? ))
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17.09.2024 08:47 Ответить
А вЫ не тільки з ЄвропЫ та азыЇ можете "морально підтримувати"?
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18.09.2024 18:49 Ответить
што? (с)
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19.09.2024 10:48 Ответить
ага, Боневтік закрив фінансування ракетної програми, а все одна винен %уйло
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10.09.2024 18:36 Ответить
Боневтік і запросив ***** в Україну. Якби це зелене чмо не ослабило країну, не закрило ракетні програми, не роззброєло ЗСУ, не розмінувало Чонгар - не факт, що ***** б взагалі поліз. Він лізе тільки, коли 100% впевнений у швидкій перемозі. І Гундос його в цій перемозі запевнив.
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10.09.2024 18:59 Ответить
Бачу нікого з цих "геніїв" не смущає що куйло напав на нас в 2014, просто повномасштабного не було, влада і так робила що він хотів...
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10.09.2024 23:09 Ответить
С электрикой все города будут всегда! Но после ваших тварючих обстрелов, все может быть. Даю справку для "свідомих москалів" на восстановление электроснабжения (при любых раскладах вашего безчинства) миллионого города нужно до 2-х дней (в тяжелых случаях до 5). Плюс вышеуказанные резервы прибудут. Тепло мы переживем, не с такими вашими пакостями встречались!
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10.09.2024 18:47 Ответить
І в Запоріжжі світла теж не буде.
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10.09.2024 18:57 Ответить
Українців напевно гріє звістка, що 100% ТЕЦ знищені на курщині...чи бєлгородчині...

Правда ж? Бодай 1 ТЕЦ на московії знищено ж? Хоча б одна однісінька?
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10.09.2024 18:02 Ответить
потрібно Гепу, Допу, Кушнарьова запросити на переговори з %уйлом ))
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10.09.2024 18:08 Ответить
Яника забули
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10.09.2024 18:28 Ответить
та він там поруч )) з Мертветчуком на Кубіке приїдуть )) нажаль, Шуфрич не на морі ))
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10.09.2024 18:37 Ответить
А вы не знаете, где 173 ядерные боеголовки, которые при Елициноеде-алканоиде не вывезли (не нашли, плохой хохол, если заначку не оставит!) с Украины? А вы не знаете сколько шахт не были залиты бетоном? Да была проблемма по восстановлению резервных КП стратегов (у нас только резервные были). Сейчас он умещеается в хороший ноутбук + плюс немного прибамбасов! Кури бамбук. Подлетное время 5 тминут. Поздравляю!!!! Если москали хотят проверить, то пожайлуста. Карлику привет. А на самом деле, есть, нет, может быть, думайте сами!
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10.09.2024 18:25 Ответить
Это вам бабушки на лавочке сказали? Шахты бетоном никто не заливал бетона много нужно))! Но давно уже местные постарались, все ободрали) КП "стратегов"))). Про остальное ... )
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10.09.2024 19:01 Ответить
Помолчите. Вам и не нужно этого знать. тем более вы моего звания не знаете.
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10.09.2024 19:09 Ответить
Падпалковніца? Сама без...угла?
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10.09.2024 19:59 Ответить
И еще. Если вы СВД, то зани майтесь своим делом.- СВД (если это соответствует действительности!)
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10.09.2024 19:12 Ответить
То есть, я так понял вы служили в РВСН, или хотя бы видели о чем пищите? Ваше дело)))
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10.09.2024 19:20 Ответить
К СВД
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10.09.2024 19:25 Ответить
У тех 176 шахт срок жизни небольшой, а боеголовок было 1272 и они обслуживались производителем (рф) . Забыли боеголовки? Не пишите эфемерности.
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10.09.2024 19:14 Ответить
Вы чуть не в курсе. Разработчик и производитель Днепровский ЮМЗ. Ваши по договору мы не обслуживаем уже более 10 лет, спецов у вас нет.. Ваши могут полететь, только вглубь, а не на верх. А про нашишахты (не шахты) вы не волнуйтесь.
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10.09.2024 19:28 Ответить
Как говорил товарисЧ Шпак- Закусывать нужно! Чем вы ракеты Южмаша заправлять собираетесь?))) А кацапы могут пулять и не обслуженными.
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10.09.2024 19:33 Ответить
Вы опять не в курсе гексогена и меланжа у нас в достатке. Слава богу не успели уничтожить (с вашей подачи)
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10.09.2024 19:38 Ответить
В 2002 году все это было уже не кондиция! думаю нового в Украине не выпускают!
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10.09.2024 19:42 Ответить
Гептил знаю. А гексоген)))? На нем только дома в кацапстане летают)
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10.09.2024 19:44 Ответить
Описалась. Признаю. Но на сегодня - спкойной ночи. Украинских дронов в подарок (только прошу, не сбивайте над своими городами, пусть летят, куда летят). А, то както неудобно. IP у вас замечательный, да и адрес.... .
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10.09.2024 20:02 Ответить
И что? Я рад, что вам мой адрес и IP. понравилось, товариСч с крутыми погонами! Мне уже прятаться?
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10.09.2024 20:11 Ответить
Вы же умный человек (так думаю) и знаете, что можно получить прочитав ....... . Всего хорошего. Closed.
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10.09.2024 20:22 Ответить
Наверное, я всегда скриншот делаю. ( не думая,что вы понимаете к чему я)
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10.09.2024 20:27 Ответить
Сходите покурите, успокойтесь, боярышник в помощь. Может полегчает.
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10.09.2024 19:39 Ответить
Повторюсь, необслуженными - вниз, а не вверх.
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10.09.2024 19:40 Ответить
Производитель ядерных боеголовок - ЮМЗ? А еще что напишите?
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10.09.2024 19:58 Ответить
кацапи просто "вилизують" ці слова Шмигаля,він для них це прокукарікав,я так розумію?
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10.09.2024 18:33 Ответить
что то шмыгалёнышь заёрзал как на бутылке
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10.09.2024 20:12 Ответить
Сто раз известно и печатал и другие харьковчане. Ну вот как осталось до 15 октября месяц---пошла инфа! Змиевскую Грэс кацапня угрохала ещё в 22г, а вот Тэц-5 в 23--24 марта, причём сравняли с землёй. Её нет практически. Такую строить при максимуме бабла и оборудования, дай Бог полтора года. Кстати в марте и Змиевскую добили. Резину можно потянуть до средины ноября и ещё чуть. По прогнозам и народным приметам зима будет довольно холодной, но затяжной точно. Дальше что либо печатать не охота. Слишком плохо дело. И по другим обл-центрам та же картина. Туалеты строить копать срочно на жилмасивах нужно. Чтоб было куда выносить или заходить на ночь глядя. Иначе в окна всё вылетать будет. За поссать промолчу. Подоконники зимой скользкие. Выше 3 этаже с окон не ссать! Если смешно---можно ржать, но весна покажет. Искать жильё с твёрдотопливным котлом надо. Кто на этажах живёт.
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10.09.2024 21:30 Ответить
 
 