РФ уничтожила все ТЭЦ, которые обеспечивали Харьков, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что российские оккупанты уничтожили все ТЭЦ, которые обеспечивали Харьков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции.

"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и обеспечивали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 МВт, которые устанавливает местная власть", - сказал премьер.

Такие технологии будут применяться и в других города, где пострадала критическая инфраструктура, добавил Шмыгаль.

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