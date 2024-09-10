РФ уничтожила все ТЭЦ, которые обеспечивали Харьков, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что российские оккупанты уничтожили все ТЭЦ, которые обеспечивали Харьков.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции.
"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и обеспечивали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 МВт, которые устанавливает местная власть", - сказал премьер.
Такие технологии будут применяться и в других города, где пострадала критическая инфраструктура, добавил Шмыгаль.
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і тут.... БАЦ та ППЦ! - всі 100%
не занад-то несподівані новини?
шашлик (погане слово), м'ясо, салати ))
Правда ж? Бодай 1 ТЕЦ на московії знищено ж? Хоча б одна однісінька?