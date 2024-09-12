З-під завалів будинку у Харкові деблокували трьох людей, в тому числі дитину, - Терехов
Після російського обстрілу Харкова 11 вересня з-під завалів будинку було деблоковано трьох людей.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"На місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину", - розповів він.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що російські війська обстріляли один із районів Харкова.
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Без ударів у відповідь мирне населення країни буде гинути щоденно. Треба терміново зняти блокування з виробництва вітчизняних ракет та розпочати наносити їми удари у відповідь по містах россійських нацистів. Тільки так це можна зупинити.