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З-під завалів будинку у Харкові деблокували трьох людей, в тому числі дитину, - Терехов

У Харкові з-під завалів будинку деблокували людей (фото ілюстративне)

Після російського обстрілу Харкова 11 вересня з-під завалів будинку було деблоковано трьох людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"На місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину", - розповів він.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що російські війська обстріляли один із районів Харкова.

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Нажаль наші вітчизняні ракетні програми знаходятся досі під забороною Їх заблокував зеленський в серпні 2019.
Без ударів у відповідь мирне населення країни буде гинути щоденно. Треба терміново зняти блокування з виробництва вітчизняних ракет та розпочати наносити їми удари у відповідь по містах россійських нацистів. Тільки так це можна зупинити.
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12.09.2024 18:46 Відповісти
 
 