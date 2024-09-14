Сутки на Харьковщине: ночью враг ударил по Харькову, в течение суток обстрелял 6 населенных пунктов, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение минувших суток наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов. Ночью атаковали Харьков КАБом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 04:47 14 сентября в Харькове вражеский КАБ попал по территории строительства жилого комплекса, удар в землю, без пострадавших.

Ночью 13 сентября, в 3:11, в результате удара КАБом в пгт Золочев повреждены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки и три легковых автомобиля.

За прошедшие сутки россияне трижды обстреливали Купянск, применяли FPV-дрон, РСЗО и "Искандер". В результате обстрелов пострадали 30-летняя женщина и 64-летний гражданский мужчина, повреждено частное домовладение и разрушены здания хлебозавода.

В селе Новоосиново в результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадал 65-летний мужчина. В Двуречной пострадал мужчина 47 лет.

В результате обстрела села Лесное горела трава и ветки на площади 500 м.кв. и лесная подстилка на площади 1 га. А в Боровой горела хвойная подстилка на площади 6,6 га. Пострадал 67-летний мужчина.

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