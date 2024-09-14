Окупанти вдарили щонайменше двома КАБами по Київському району Харкова (доповнено)
Російські війська вдарили по Харкову, попередньо - "прильоти" у Київському районі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів! Харків та район: перебувайте в укриттях", - написав він.
Своєю чергою Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про кілька вибухів у місті.
"Попередньо - у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину - без постраждалих", - йдеться в повідомеленні.
Пізніше Синєгубов додав що екстрені служби перевіряють імовірні місця ворожих ударів у Київському районі.
На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Є загорання нежитлових приміщень.
За його даними, ворог завдав ударів щонайменше двома КАБами.
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