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обстріл (27098) Харків (5429) КАБ (280)

Нічні удари КАБАми по Харкову: пошкоджено лікарню та навчальний заклад у Київському районі

Наслідки обстрілу Харкова

Напередодні вночі війська РФ завдавали ударів КАБами по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено лікарню та навчальний заклад

За його словами, 14 вересня о 23:20 ворог випустив по місту два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі.

Також повідомляється, що 15 вересня приблизно о 00:13 ворожий КАБ влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки.

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За даними ОВА, на щастя, минулося без постраждалих.

Синєгубов також подякував екстреним службам, які ліквідовували наслідки влучань.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні окупанти вдарили щонайменше двома КАБами по Київському району Харкова.

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Каби прилітають, Ф 16 маскуються.
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15.09.2024 07:37 Відповісти
На дві багатоповерхівки в бєлгороді кацики напрошуютьмя...
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15.09.2024 09:29 Відповісти
Мабуть бояться підводити близько до кордону..
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15.09.2024 09:30 Відповісти
Кацапи нелюди - а болтна срань і нечисть , які за бабло кремлівського
психа готові знищувати все в нашій краіні 🙁
кацапські лікарні теж потрібно знищувати 😡
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15.09.2024 10:52 Відповісти
Якими би нелюдами кацапи не були, а керівництво України не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Ворог безкарно нищить наші міста і села, економіку, енергетику, інфраструктуру. А "наша влада" чим займається - усім відомо...
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15.09.2024 12:49 Відповісти
Можно попробовать GPS глушилки на аэростатах с подачей питания с земли. А тросом двигать аэростат вверх-вниз для усложнения сбития или вообще сажать его в перерывах между бомбардировками.
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15.09.2024 15:38 Відповісти
 
 