Нічні удари КАБАми по Харкову: пошкоджено лікарню та навчальний заклад у Київському районі
Напередодні вночі війська РФ завдавали ударів КАБами по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено лікарню та навчальний заклад
За його словами, 14 вересня о 23:20 ворог випустив по місту два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі.
Також повідомляється, що 15 вересня приблизно о 00:13 ворожий КАБ влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки.
За даними ОВА, на щастя, минулося без постраждалих.
Синєгубов також подякував екстреним службам, які ліквідовували наслідки влучань.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні окупанти вдарили щонайменше двома КАБами по Київському району Харкова.
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психа готові знищувати все в нашій краіні 🙁
кацапські лікарні теж потрібно знищувати 😡