РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11201 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
3 523 3

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району: Погибла супружеская пара, ранена женщина. ФОТО

К вечеру 14 сентября враг совершил ракетный удар по Одесскому району, в результате чего погибла супружеская пара и ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Ракетний удар по Одеському району 14 вересня

"Во время проведения обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Атака дронами на Одесщину: есть разрушение и повреждение в 2 районах. ФОТОрепортаж

Кроме того, пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Сообщается, что правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в городе слышен взрыв.

Автор: 

обстрел (27351) Одесса (7898) Одесская область (3588)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відповідальність для болотних виродків вже близько.

Україна отримала дозвіл на використання крилатих ракет Storm Shadow та SCALP EG для ударів углиб російської території до 560 км - Reuter
https://t.me/pecherymordora356
показать весь комментарий
14.09.2024 23:05 Ответить
Це означає що під ударом москва і жирнючі заводи, а збивати скальпи кацапи не можуть , чекаю і молюся зоб скоріше почались ці потужні удари 🙏🏼🔱
показать весь комментарий
14.09.2024 23:27 Ответить
пох.... заводи!!!!
енергетика, нпз, газові перекачні станції і москві піс....да
мости через москваріку і армагідом в центрі
дамби на водосховищах та очисні споруди.
і нічого нового
все те що підари розбили та розбивають в Україні.
показать весь комментарий
15.09.2024 08:51 Ответить
 
 