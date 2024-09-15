Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району: Погибла супружеская пара, ранена женщина. ФОТО
К вечеру 14 сентября враг совершил ракетный удар по Одесскому району, в результате чего погибла супружеская пара и ранена женщина.
Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что в результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"Во время проведения обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Кроме того, пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Сообщается, что правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.
Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в городе слышен взрыв.
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енергетика, нпз, газові перекачні станції і москві піс....да
мости через москваріку і армагідом в центрі
дамби на водосховищах та очисні споруди.
і нічого нового
все те що підари розбили та розбивають в Україні.