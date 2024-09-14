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Атака дронами на Одесчину: есть разрушение и повреждение в 2 районах. ФОТОрепортаж

Наслідки російської атаки ударними безпілотниками по Одеському та Ізмаїльському районах

В ночь на 14 сентября 2024 года российские войска атаковали ударными дронами Одесский и Измаильский районы Одесской области. Напряженная боевая работа сил ПВО продолжалась более 3 часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены 3 сооружения, повреждены жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет.

Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 м2 оперативно собственноручно ликвидировали хозяева.

"На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Измаильском районе повреждены стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших также, к счастью, нет.

Наслідки російської атаки ударними безпілотниками по Одеському та Ізмаїльському районах
Наслідки російської атаки ударними безпілотниками по Одеському та Ізмаїльському районах
Наслідки російської атаки ударними безпілотниками по Одеському та Ізмаїльському районах
Наслідки російської атаки ударними безпілотниками по Одеському та Ізмаїльському районах
Наслідки російської атаки ударними безпілотниками по Одеському та Ізмаїльському районах

Также читайте: Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками: пострадал один человек

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 14 сентября в Киеве и Одессе силы ПВО отражали атаку дронов. По информации Воздушных сил, ПВО сбила 72 "шахеда" из 76, еще два локально потеряны, два - вернулись на территорию РФ.

Автор: 

Одесса (7898) Одесская область (3588) дроны (3974)


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Диктатор РФ Владимир Путин мог "расплатиться" с Ираном за поставленные ракеты и дроны ударами по еврейской общине Украины. В ходе массированных атак Украины РФ с особой жестокостью бьет по населенным пунктам, которые имеют большие еврейские общины. В Сети заподозрили, что это может быть не просто совпадение. С деталями разбирался Dialog.UA. Города Умань, Днепр, Одесса и прочие, имеющие тесные связи с евреями, практически ежедневно фигурируют в военных сводках из-за российских ударов. РФ с особой жестокостью бомбит эти мирные населенные пункты, что может быть не случайностью. Этот факт активно обсуждают сторонники иранской КСИР в Сети.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/301522_1726240560
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14.09.2024 10:22 Ответить
 
 