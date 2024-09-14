Атака дронами на Одесчину: есть разрушение и повреждение в 2 районах. ФОТОрепортаж

В ночь на 14 сентября 2024 года российские войска атаковали ударными дронами Одесский и Измаильский районы Одесской области. Напряженная боевая работа сил ПВО продолжалась более 3 часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены 3 сооружения, повреждены жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет.

Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 м2 оперативно собственноручно ликвидировали хозяева.

"На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Измаильском районе повреждены стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших также, к счастью, нет.











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Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 14 сентября в Киеве и Одессе силы ПВО отражали атаку дронов. По информации Воздушных сил, ПВО сбила 72 "шахеда" из 76, еще два локально потеряны, два - вернулись на территорию РФ.