Атака дронами на Одесчину: есть разрушение и повреждение в 2 районах. ФОТОрепортаж
В ночь на 14 сентября 2024 года российские войска атаковали ударными дронами Одесский и Измаильский районы Одесской области. Напряженная боевая работа сил ПВО продолжалась более 3 часов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской атаки
По данным ОВА, в результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены 3 сооружения, повреждены жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет.
Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 м2 оперативно собственноручно ликвидировали хозяева.
"На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, в Измаильском районе повреждены стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших также, к счастью, нет.
Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 14 сентября в Киеве и Одессе силы ПВО отражали атаку дронов. По информации Воздушных сил, ПВО сбила 72 "шахеда" из 76, еще два локально потеряны, два - вернулись на территорию РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/301522_1726240560