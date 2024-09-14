Атака дронами на Одещину: є руйнування та пошкодження у 2 районах. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 вересня 2024 року російські війська атакували ударними дронами Одеський та Ізмаїльський райони Одещини. Напружена бойова робота сил ППО тривала понад 3 години.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає.

Крім того, в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загорання даху приватного будинку. Пожежу площею 10 м2 оперативно власноруч ліквідували господарі.

"На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували вогонь. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, в Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих також, на щастя, немає.











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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 14 вересня у Києві та Одесі сили ППО відбивали атаку дронів. За інформацією Повітряних сил, ППО збила 72 "шахеди" з 76, ще два локаційно втрачені, два - повернулися на територію РФ.