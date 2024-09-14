Вночі у Києві та Одесі сили ППО відбивали атаку дронів

У ніч на 14 вересня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками.У Києві та Одесі пролунали вибухи. По ворожих безпілотниках працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

Повітряну тривогу у Одесі оголосили близько 1 години ночі. Згодом місцева влада повідомила про звуки вибухів у місті та роботу ППО по ворожих дронах.

У Києві сигнал повітряної тривоги пролунав близько 1:30. У столиці та області тривала робота сил ППО по безпілотниках.

Влада закликала подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Згодом Кличко повідомив, що в Оболонському районі уламки збитого БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає.

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