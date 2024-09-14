РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7986 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 699 10
взрыв (6502) Одесса (7740)

В Одессе раздался взрыв

вибух

В городе Одесса сообщают о взрыве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - написал он.

А уже через минуту он сообщил, что в городе слышен взрыв.

Вибух в Одесі

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.

Смотрите также: Атака дронами на Одесчину: есть разрушение и повреждение в 2 районах. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
і не один, а два, з різницею в хвилину десь... і це точно було не ппо
показать весь комментарий
14.09.2024 20:41
+2
вибух пролунав не в Одесі, а як прийнято казати, "в одеському регіоні" площею з Францію... аж бубенці задзвеніли, настільки було поруч...
показать весь комментарий
14.09.2024 20:36
+2
Їрмак, де ракети?
Чому досі стоїть мостик до намкришу, чому функціонує залізниця до Маріка?
Чому качається нафта ворога по НАШІЙ землі, за виторг з якої рф закупить нові ракети для знищення Українців?
показать весь комментарий
14.09.2024 21:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вибух пролунав не в Одесі, а як прийнято казати, "в одеському регіоні" площею з Францію... аж бубенці задзвеніли, настільки було поруч...
показать весь комментарий
14.09.2024 20:36 Ответить
і не один, а два, з різницею в хвилину десь... і це точно було не ппо
показать весь комментарий
14.09.2024 20:41 Ответить
не туда и не туда
показать весь комментарий
14.09.2024 21:00 Ответить
Пишуть , що ракети припинили існування, але чому шибки мало не повилітали?
показать весь комментарий
14.09.2024 20:42 Ответить
Ну так ракеты могут "прекратить существование", по разным причинам. Или сбили или же прилетели куда то...
показать весь комментарий
14.09.2024 20:47 Ответить
в цьому є доля правди - вони припинили існуванні при зіткненні з землею(((
показать весь комментарий
14.09.2024 20:48 Ответить
Їрмак, де ракети?
Чому досі стоїть мостик до намкришу, чому функціонує залізниця до Маріка?
Чому качається нафта ворога по НАШІЙ землі, за виторг з якої рф закупить нові ракети для знищення Українців?
показать весь комментарий
14.09.2024 21:11 Ответить
Мостик стоїть і в нас.І не один.Тому що договорняк.Цеж війна
показать весь комментарий
14.09.2024 22:10 Ответить
Це ті 48 калібрів, що пуйло вивів у ЧМ. Але зєля дивиться в очко пуйла і не може перевести дух.

Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
14.09.2024 21:38 Ответить
Не Одеса, Чорноморськ.
показать весь комментарий
14.09.2024 21:41 Ответить
 
 