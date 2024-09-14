В Одессе раздался взрыв
В городе Одесса сообщают о взрыве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - написал он.
А уже через минуту он сообщил, что в городе слышен взрыв.
В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.
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