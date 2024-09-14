В Одессе раздался взрыв

В городе Одесса сообщают о взрыве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - написал он.

А уже через минуту он сообщил, что в городе слышен взрыв.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.

Смотрите также: Атака дронами на Одесчину: есть разрушение и повреждение в 2 районах. ФОТОрепортаж