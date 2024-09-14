В Одесі пролунав вибух

У місті Одеса повідомляють про вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!" - написав він.

А вже через хвилину він повідомив, що у місті чутно вибух.

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Одещину: є руйнування та пошкодження у 2 районах. ФОТОрепортаж