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вибух (4364) Одеса (5321)

В Одесі пролунав вибух

вибух

У місті Одеса повідомляють про вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!" - написав він.

А вже через хвилину він повідомив, що у місті чутно вибух.

Вибух в Одесі

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.

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Топ коментарі
+3
і не один, а два, з різницею в хвилину десь... і це точно було не ппо
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14.09.2024 20:41
+2
вибух пролунав не в Одесі, а як прийнято казати, "в одеському регіоні" площею з Францію... аж бубенці задзвеніли, настільки було поруч...
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14.09.2024 20:36
+2
Їрмак, де ракети?
Чому досі стоїть мостик до намкришу, чому функціонує залізниця до Маріка?
Чому качається нафта ворога по НАШІЙ землі, за виторг з якої рф закупить нові ракети для знищення Українців?
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14.09.2024 21:11
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вибух пролунав не в Одесі, а як прийнято казати, "в одеському регіоні" площею з Францію... аж бубенці задзвеніли, настільки було поруч...
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14.09.2024 20:36 Відповісти
і не один, а два, з різницею в хвилину десь... і це точно було не ппо
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14.09.2024 20:41 Відповісти
не туда и не туда
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14.09.2024 21:00 Відповісти
Пишуть , що ракети припинили існування, але чому шибки мало не повилітали?
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14.09.2024 20:42 Відповісти
Ну так ракеты могут "прекратить существование", по разным причинам. Или сбили или же прилетели куда то...
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14.09.2024 20:47 Відповісти
в цьому є доля правди - вони припинили існуванні при зіткненні з землею(((
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14.09.2024 20:48 Відповісти
Їрмак, де ракети?
Чому досі стоїть мостик до намкришу, чому функціонує залізниця до Маріка?
Чому качається нафта ворога по НАШІЙ землі, за виторг з якої рф закупить нові ракети для знищення Українців?
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14.09.2024 21:11 Відповісти
Мостик стоїть і в нас.І не один.Тому що договорняк.Цеж війна
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14.09.2024 22:10 Відповісти
Це ті 48 калібрів, що пуйло вивів у ЧМ. Але зєля дивиться в очко пуйла і не може перевести дух.

Зєлю геть. Вибори
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14.09.2024 21:38 Відповісти
Не Одеса, Чорноморськ.
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14.09.2024 21:41 Відповісти
 
 