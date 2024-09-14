В Одесі пролунав вибух
У місті Одеса повідомляють про вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!" - написав він.
А вже через хвилину він повідомив, що у місті чутно вибух.
У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.
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