Окупанти завдали ракетного удару по Одеському району: Загинуло подружжя, поранено жінку. ФОТО

Надвечір 14 вересня ворог здійснив ракетний удар по Одеському району, унаслідок чого загинула подружня пара та поранено жінку.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, із забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

"Під час проведення обстеження виявлено тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, постраждала 65-річна жінка. Вона зазнала осколкового поранення голови та правого кульшового суглобу. Постраждалу госпіталізовано у стані середнього ступеню важкості.



Повідомляється, що правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що в місті чутно вибух.