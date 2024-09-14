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Окупанти завдали ракетного удару по Одеському району: Загинуло подружжя, поранено жінку. ФОТО

Надвечір 14 вересня ворог здійснив ракетний удар по Одеському району, унаслідок чого загинула подружня пара та поранено жінку.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, із забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Ракетний удар по Одеському району 14 вересня

"Під час проведення обстеження виявлено тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, постраждала 65-річна жінка. Вона зазнала осколкового поранення голови та правого кульшового суглобу. Постраждалу госпіталізовано у стані середнього ступеню важкості.

Повідомляється, що правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що в місті чутно вибух.

Автор: 

обстріл (28657) Одеса (5473) Одеська область (3236)


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Відповідальність для болотних виродків вже близько.

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https://t.me/pecherymordora356
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14.09.2024 23:05 Відповісти
Це означає що під ударом москва і жирнючі заводи, а збивати скальпи кацапи не можуть , чекаю і молюся зоб скоріше почались ці потужні удари 🙏🏼🔱
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14.09.2024 23:27 Відповісти
пох.... заводи!!!!
енергетика, нпз, газові перекачні станції і москві піс....да
мости через москваріку і армагідом в центрі
дамби на водосховищах та очисні споруди.
і нічого нового
все те що підари розбили та розбивають в Україні.
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15.09.2024 08:51 Відповісти
 
 