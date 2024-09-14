На Одещині військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили дев’ять ударних дронів. ІНФОГРАФІКА
Вночі 14 вересня на Одещині під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС ЗСУ було збито 9 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал ВМС ЗСУ.
"ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, пізно ввечері 13 вересня російські загарбники запустили "шахеди" з північного напрямку. Згодом стало відомо, що ворожі безпілотники також атакують і з півдня.
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valentyna 7f6f0f14
показати весь коментар14.09.2024 08:26 Відповісти Мені подобається 1
Hanka Panyanka
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Luk Viktor
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