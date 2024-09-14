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ВМС (1364) Одеська область (3000) ППО (2922)

На Одещині військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили дев’ять ударних дронів. ІНФОГРАФІКА

Вночі 14 вересня на Одещині під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС ЗСУ було збито 9 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал ВМС ЗСУ.

"ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, пізно ввечері 13 вересня російські загарбники запустили "шахеди" з північного напрямку. Згодом стало відомо, що ворожі безпілотники також атакують і з півдня.

ВМС ЗСУ знищили 9 шахедів

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Віра тільки ЗСУ,бо це вони мають левині серця,зіркі очі і мужні руки,а не шакали зі стільцями, награбували і передали іншим надалі грабувати
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14.09.2024 08:26 Відповісти
Ого
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14.09.2024 08:29 Відповісти
Ого - го...
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14.09.2024 11:49 Відповісти
 
 