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ВМС (1447) Одесская область (3374) ПВО (2488)

В Одесской области военнослужащие ВМС ВСУ уничтожили девять ударных дронов. ИНФОГРАФИКА

Ночью 14 сентября в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами ВМС ВСУ было сбито 9 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВСУ.

"ВМС ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

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Напомним, поздно вечером 13 сентября российские захватчики запустили "шахеды" с северного направления. Впоследствии стало известно, что вражеские беспилотники также атакуют и с юга.

ВМС ЗСУ знищили 9 шахедів
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Віра тільки ЗСУ,бо це вони мають левині серця,зіркі очі і мужні руки,а не шакали зі стільцями, награбували і передали іншим надалі грабувати
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14.09.2024 08:26 Ответить
Ого
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14.09.2024 08:29 Ответить
Ого - го...
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14.09.2024 11:49 Ответить
 
 