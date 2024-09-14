В Одесской области военнослужащие ВМС ВСУ уничтожили девять ударных дронов. ИНФОГРАФИКА
Ночью 14 сентября в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами ВМС ВСУ было сбито 9 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВСУ.
"ВМС ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Напомним, поздно вечером 13 сентября российские захватчики запустили "шахеды" с северного направления. Впоследствии стало известно, что вражеские беспилотники также атакуют и с юга.
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valentyna 7f6f0f14
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Hanka Panyanka
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