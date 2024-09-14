УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3853 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 480 2

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: постраждала жінка, пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, ліцей, агропідприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня російські війська атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, є постраждала та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Марганецькій громаді на Нікопольщині поранено 67-річну жінку. Там зайнялася приватна оселя, її загасили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три людини постраждали внаслідок обстрілів Нікопольщини, пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, підприємства, медцентр, магазини та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня

Цілили росіяни також по Нікополю та по Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах.

У Нікополі вогонь охопив квартиру п'ятиповерхівки, його приборкали. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки, автобус та авто.

Також читайте: Ввечері та вночі окупанти били по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе, є постраждала. ФОТО

Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня

В інших населених пунктах побиті ліцей, 8 хат, 3 господарські споруди та лінія електропередач. Загинула свійська тварина.

На Зеленодольську громаду Криворіжжя противник скерував дрон-камікадзе. Там зачепило агропідприємство. Люди не постраждали.

Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня

Автор: 

обстріл (28657) Нікополь (1204) Дніпропетровська область (3766)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кончені кацапи , запаммʼятайте , що бумеранг повернеться до вас ,обовʼязково у
у ваші домівки на вашій території 😡
Не ми на вас напали , а вам захотілось української землі ,
Яка ніколи не належала вам !!
показати весь коментар
14.09.2024 19:11 Відповісти
Головне, що ударів у відповідь не буде. Не для того лохам серіал крутили в 2019 про педального клоуна, що би потім удари у відповідь отримувати.
показати весь коментар
14.09.2024 21:23 Відповісти
 
 