Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: постраждала жінка, пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, ліцей, агропідприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня російські війська атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, є постраждала та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Марганецькій громаді на Нікопольщині поранено 67-річну жінку. Там зайнялася приватна оселя, її загасили.
Цілили росіяни також по Нікополю та по Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах.
У Нікополі вогонь охопив квартиру п'ятиповерхівки, його приборкали. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки, автобус та авто.
В інших населених пунктах побиті ліцей, 8 хат, 3 господарські споруди та лінія електропередач. Загинула свійська тварина.
На Зеленодольську громаду Криворіжжя противник скерував дрон-камікадзе. Там зачепило агропідприємство. Люди не постраждали.
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у ваші домівки на вашій території 😡
Не ми на вас напали , а вам захотілось української землі ,
Яка ніколи не належала вам !!