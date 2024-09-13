Три людини постраждали внаслідок обстрілів Нікопольщини, пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, підприємства, медцентр, магазини та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Окупанти 20 разів протягом дня атакували з артилерії та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Також скинули боєприпас з БпЛА.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через ворожі атаки у Нікополі постраждала 54-річна жінка. Ще двоє осіб постраждали в Марганці, це жінка та чоловік – 63 і 60 років. Також у райцентрі побиті 6 багатоквартирних будинків та 5 приватних. Понівечені комунальне підприємство, медцентр, кафе, магазин, автомийка, 17 авто. Зачепило й лінії електропередач.

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Крім того, мережі пошкоджено в Марганецькій громаді. Також там серед потрощеного: підприємство, 4 оселі місцевих, стільки ж машин та мотоцикл. Руйнування є в гаражному кооперативі.

Сьогодні гучно було і у Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Там понівечена інфраструктура, побиті магазин та автівка.

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Лисак зазначив, що загалом росіяни били по Нікопольщині двадцять разів.







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