Три человека пострадали вследствие обстрелов Никопольщины, повреждены многоквартирные и частные дома, предприятия, медцентр, магазины и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты 20 раз в течение дня атаковали из артиллерии и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. Также сбросили боеприпас с БпЛА.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за вражеских атак в Никополе пострадала 54-летняя женщина. Еще два человека пострадали в Марганце, это женщина и мужчина - 63 и 60 лет. Также в райцентре повреждены 6 многоквартирных домов и 5 частных. Изуродованы коммунальное предприятие, медцентр, кафе, магазин, автомойка, 17 автомобилей. Зацепило и линии электропередач.

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Кроме того, ЛЭП повреждены в Марганецкой громаде. Также там среди разбитого: предприятие, 4 дома местных, столько же машин и мотоцикл. Разрушения есть в гаражном кооперативе.

Сегодня громко было и в Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах. Там изуродована инфраструктура, побиты магазин и автомобиль.

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Лысак отметил, что в целом россияне били по Никопольщине двадцать раз.







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