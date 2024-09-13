Три человека пострадали вследствие обстрелов Никопольщины, повреждены многоквартирные и частные дома, предприятия, медцентр, магазины и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты 20 раз в течение дня атаковали из артиллерии и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. Также сбросили боеприпас с БпЛА.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из-за вражеских атак в Никополе пострадала 54-летняя женщина. Еще два человека пострадали в Марганце, это женщина и мужчина - 63 и 60 лет. Также в райцентре повреждены 6 многоквартирных домов и 5 частных. Изуродованы коммунальное предприятие, медцентр, кафе, магазин, автомойка, 17 автомобилей. Зацепило и линии электропередач.
Кроме того, ЛЭП повреждены в Марганецкой громаде. Также там среди разбитого: предприятие, 4 дома местных, столько же машин и мотоцикл. Разрушения есть в гаражном кооперативе.
Сегодня громко было и в Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах. Там изуродована инфраструктура, побиты магазин и автомобиль.
Лысак отметил, что в целом россияне били по Никопольщине двадцать раз.
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