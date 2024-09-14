Враг атаковал два района Днепропетровщины: пострадала женщина, повреждены частные и многоквартирные дома, лицей, агропредприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня российские войска атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в Марганецкой громаде на Никопольщине ранена 67-летняя женщина. Там загорелся частный дом, его потушили.
Целили россияне также по Никополю и по Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадам.
В Никополе огонь охватил квартиру пятиэтажки, его потушили. Повреждены также 4 многоквартирных дома, автобус и авто.
В других населенных пунктах повреждены лицей, 8 домов, 3 хозяйственные постройки и линия электропередач. Погибло домашнее животное.
На Зеленодольскую громаду Криворожья противник направил дрон-камикадзе. Там задело агропредприятие. Люди не пострадали.
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у ваші домівки на вашій території 😡
Не ми на вас напали , а вам захотілось української землі ,
Яка ніколи не належала вам !!