Враг атаковал два района Днепропетровщины: пострадала женщина, повреждены частные и многоквартирные дома, лицей, агропредприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Марганецкой громаде на Никопольщине ранена 67-летняя женщина. Там загорелся частный дом, его потушили.

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Целили россияне также по Никополю и по Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадам.



В Никополе огонь охватил квартиру пятиэтажки, его потушили. Повреждены также 4 многоквартирных дома, автобус и авто.

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В других населенных пунктах повреждены лицей, 8 домов, 3 хозяйственные постройки и линия электропередач. Погибло домашнее животное.

На Зеленодольскую громаду Криворожья противник направил дрон-камикадзе. Там задело агропредприятие. Люди не пострадали.









