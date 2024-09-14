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Враг атаковал два района Днепропетровщины: пострадала женщина, повреждены частные и многоквартирные дома, лицей, агропредприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Марганецкой громаде на Никопольщине ранена 67-летняя женщина. Там загорелся частный дом, его потушили.

Смотрите также: Три человека пострадали вследствие обстрелов Никопольщины, повреждены многоквартирные и частные дома, предприятия, медцентр, магазины и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня

Целили россияне также по Никополю и по Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадам.

В Никополе огонь охватил квартиру пятиэтажки, его потушили. Повреждены также 4 многоквартирных дома, автобус и авто.

Смотрите также: Вечером и ночью оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе, есть пострадавшая. ФОТО

Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня

В других населенных пунктах повреждены лицей, 8 домов, 3 хозяйственные постройки и линия электропередач. Погибло домашнее животное.

На Зеленодольскую громаду Криворожья противник направил дрон-камикадзе. Там задело агропредприятие. Люди не пострадали.

Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня
Обстріли Дніпропетровщини 14 вересня

Автор: 

обстрел (27336) Никополь (1035) Днепропетровская область (3992)


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Кончені кацапи , запаммʼятайте , що бумеранг повернеться до вас ,обовʼязково у
у ваші домівки на вашій території 😡
Не ми на вас напали , а вам захотілось української землі ,
Яка ніколи не належала вам !!
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14.09.2024 19:11 Ответить
Головне, що ударів у відповідь не буде. Не для того лохам серіал крутили в 2019 про педального клоуна, що би потім удари у відповідь отримувати.
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14.09.2024 21:23 Ответить
 
 