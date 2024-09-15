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2 человека пострадали в результате обстрела Марганца на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

15 сентября вражеские войска в течение дня целились по Никопольскому району Днепропетровщины. Применяли дроны-камикадзе, открывали огонь из артиллерии, сбросили боеприпас с БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В Марганце пострадали два человека. За помощью к медикам обратились мужчины 48 и 86 лет. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Но дом старшего пострадавшего из-за атаки подвергся значительным разрушениям", - отметил он.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 15 вересня

По информации Лысака, в городе разбиты шесть частных домов. Один из них загорелся. Пожар был потушен. Повреждены также четыре хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод. Шумно было и в других населенных пунктах Марганецкой громады.

Рятувальники гасять пожежу спричмнену російським ударом на Нікопольщині

Также горел дом местных в Никополе. Огонь спасатели потушили.

Рятувальники на даху будинку, який зазнав обстрілу

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Марганец (88) обстрел (27351) Никополь (1036) Днепропетровская область (3994)


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... а як можна постраждати від Марганця? То внизу бійці 116 ОМБр вже авіаційними бомбами влучають у цілі... то від Марганцю страждають люди... Зрозуміло...що сьогодні 20 років Цензору!! Але хтось повинен залишитися тверезим!!!??
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15.09.2024 19:01 Ответить
..знайшовся тверезий... Вставив словосполучення від обстрілу.. Зі святом Цензор!!!
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15.09.2024 19:04 Ответить
 
 