2 человека пострадали в результате обстрела Марганца на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

15 сентября вражеские войска в течение дня целились по Никопольскому району Днепропетровщины. Применяли дроны-камикадзе, открывали огонь из артиллерии, сбросили боеприпас с БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В Марганце пострадали два человека. За помощью к медикам обратились мужчины 48 и 86 лет. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Но дом старшего пострадавшего из-за атаки подвергся значительным разрушениям", - отметил он.

По информации Лысака, в городе разбиты шесть частных домов. Один из них загорелся. Пожар был потушен. Повреждены также четыре хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод. Шумно было и в других населенных пунктах Марганецкой громады.

Также горел дом местных в Никополе. Огонь спасатели потушили.

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