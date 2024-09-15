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Сибіга після удару РФ по Харкову: Потрібно, щоб партнери зняли всі обмеження на використання наданої Україні зброї

Сибіга закликав зняти обмеження на далекобійність

Глава МЗС України Андрій Сибіга після удару РФ по багатоповерхівці у Харкові у неділю, 15 вересня, закликав союзників зняти всі обмеження на використання переданої Україні зброї.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Черговий варварський російський удар по житловому будинку в Харкові. Щонайменше 30 поранених, серед яких є діти", - йдеться у дописі.

Сибіга наголосив, що Україна повинна мати можливість завдавати удару у відповідь. Дипломат закликав партнерів зняти обмеження на використання Україною західної зброї.

"Нам потрібно, щоб партнери зняли всі обмеження на використання зброї, щоб Україна могла знищити російські аеродроми, бомбардувальники та пускові установки", - заявив міністр.

Нагадаємо, в неділю, 15 вересня,  російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, понад 30 поранених, серед них є діти.

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Топ коментарі
+4
"Про це він https://x.com/andrii_sybiha/status/1835316490913931276?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835316490913931276%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F09%2F15%2F7194236%2F написав у соцмережі Х" Джерело:

Це потужно! Енергія та незламність! Не те що у Кулеби...
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15.09.2024 17:59
+3
народ , скажу вам то что ни один еще не сказал ,хотя разных ванг дохренища !!! за 2,5 года войны выресовались некоторые ИТОГИ , почему сейчас все ЗАВЕРЕЩАЛИ про ,,мир,, ???? Америка в шоколаде т.к. сбыла свой воен. хлам и заказала военных конрактов до 35 года !!! Европа получила две высокоразвитые страны в блок нато , хотя они были в ВЕЧНОМ статусе нейтралитета !!! росия остаит за собой право окуп. територий !!! китай мощное влияние на росию !!! одна ОДЕНЕШИНЬКАЯ Украина в полном попадосе со всех сторон !!!!(((( жить тут будет НЕВОЗМОЖНО априори т.к. путин будет бить по нам даже в мирный час !!!! вот увидите !!! Сегодня трагедия в Харькове тому доказательство !!!((! жизни в Украине не будет !!!((((
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15.09.2024 18:47
+2
пан бігага, потрібно мати свою і не красти а не звинувачувати інших
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15.09.2024 17:54
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дзвони терміново Леммі, поки він не відключився і свою поцифістьську ***** постить у смартфоні.
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15.09.2024 17:51 Відповісти
Отставка Кулебы. Зеленский заявил «слугам», что министру «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия»
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15.09.2024 17:52 Відповісти
Не думав що це напишу, але той мордастий сибіга найсимпатичніший
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15.09.2024 18:03 Відповісти
Ну,так,Сивохо найсимпатичніший серед симпатичних.
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15.09.2024 18:31 Відповісти
пан бігага, потрібно мати свою і не красти а не звинувачувати інших
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15.09.2024 17:54 Відповісти
через соцмережі закликав союзників. Потужний дипломат
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15.09.2024 17:59 Відповісти
"Про це він https://x.com/andrii_sybiha/status/1835316490913931276?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835316490913931276%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F09%2F15%2F7194236%2F написав у соцмережі Х" Джерело:

Це потужно! Енергія та незламність! Не те що у Кулеби...
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15.09.2024 17:59 Відповісти
це Твіттер, дурненький
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15.09.2024 18:22 Відповісти
Twitter у руках Ілоні Масковського перетворився на гімно для таких "розумненьких", як ти і Сибіга.
А взагалі-то я мав на увазі те, що пости в будь-яких соцмережах навряд чи будуть мати якийсь вплив на рішення про поставки озброєння. Я доступно пояснив, "розумненький"? Чи треба ще
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15.09.2024 19:22 Відповісти
спробуй хоч поставити в гуглі поруч два слова: "twiitter" + початок слова "dip...lomacy"

можеш ще даннінга з крюгером погуглити
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16.09.2024 11:49 Відповісти
Bild:

"Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон долучився до дискусії і закликав Шольца переглянути свою позицію. "Нам, безумовно, потрібна поставка "Таурусів", безумовно", - сказав Джонсон в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung на конференції з безпеки в Києві. З огляду на німецьку історію він може зрозуміти Шольца, але зараз йдеться про те, щоб зайняти чітку позицію на дуже вирішальному етапі.
Борис Джонсон не вперше виступає зі звинуваченнями на адресу канцлера:
На початку кампанії Путіна німецький уряд хотів, щоб Україна швидко програла, заявив він в інтерв'ю CNN наприкінці 2022 року. Джонсон тоді сказав: "Німецька позиція в певний момент полягала в тому, що було б краще - якщо це станеться, що було б катастрофою, - якби все це швидко закінчилося і Україна здалася". Німеччина наводила "всілякі вагомі економічні причини" для поразки України."
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/ukraine-politik-boris-johnson-geht-wieder-auf-olaf-scholz-los-66********************** Ukraine-Politik: Boris Johnson geht wieder auf Olaf Scholz los | Politik | BILD.de
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15.09.2024 18:04 Відповісти
тоді в Україні буде темна зима точно
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15.09.2024 18:17 Відповісти
за численними промовами глави держави стоїть ціла команда спічрайтерів та експертів, яка працює на Банковій.
Основну роль у цій команді грають лише кілька людей, які входять до ближнього кола президента. Це заступник голови Офісу президента (ОП) Андрій Сибіга, який займається міжнародними питаннями, а також ще один заступник Андрія Єрмака Юрій Костюк, екс-сценарист Студії Квартал 95. Третій ключовий учасник - колишній журналіст Дмитро Литвин.

за словами Подоляка, заради спічів Зеленського моніторить інформаційний простір, відстежує поширення повідомлень, їх обсяг та покриття. А залучені аналітики вивчають як світові інформаційні тенденції, так і внутрішні політичні процеси у конкретних країн
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15.09.2024 18:19 Відповісти
"Потрібно, щоб партнери..."-
Побажання,анонси,вангізми-знаряддя цих нових людей,якими хвалились перед виборами.
Народ повірив,йде шостий рік їх правління.
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15.09.2024 18:36 Відповісти
народ , скажу вам то что ни один еще не сказал ,хотя разных ванг дохренища !!! за 2,5 года войны выресовались некоторые ИТОГИ , почему сейчас все ЗАВЕРЕЩАЛИ про ,,мир,, ???? Америка в шоколаде т.к. сбыла свой воен. хлам и заказала военных конрактов до 35 года !!! Европа получила две высокоразвитые страны в блок нато , хотя они были в ВЕЧНОМ статусе нейтралитета !!! росия остаит за собой право окуп. територий !!! китай мощное влияние на росию !!! одна ОДЕНЕШИНЬКАЯ Украина в полном попадосе со всех сторон !!!!(((( жить тут будет НЕВОЗМОЖНО априори т.к. путин будет бить по нам даже в мирный час !!!! вот увидите !!! Сегодня трагедия в Харькове тому доказательство !!!((! жизни в Украине не будет !!!((((
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15.09.2024 18:47 Відповісти
Війна-то продовження політики.
Перед вторгненням,всі відносини з росією взяв на себе ермак,з погодженням зе,він же сірий кардинал і агент козирь.
Перед тим,в 2019 наріт прогодосував за того зе і його новостворене сн,то що хотіти?
Ситуація неоднозначна.
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15.09.2024 20:08 Відповісти
А ось цей допис сподобається єрмаку
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15.09.2024 21:41 Відповісти
 
 