Сибіга після удару РФ по Харкову: Потрібно, щоб партнери зняли всі обмеження на використання наданої Україні зброї

Глава МЗС України Андрій Сибіга після удару РФ по багатоповерхівці у Харкові у неділю, 15 вересня, закликав союзників зняти всі обмеження на використання переданої Україні зброї.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Черговий варварський російський удар по житловому будинку в Харкові. Щонайменше 30 поранених, серед яких є діти", - йдеться у дописі.

Сибіга наголосив, що Україна повинна мати можливість завдавати удару у відповідь. Дипломат закликав партнерів зняти обмеження на використання Україною західної зброї.

"Нам потрібно, щоб партнери зняли всі обмеження на використання зброї, щоб Україна могла знищити російські аеродроми, бомбардувальники та пускові установки", - заявив міністр.

Нагадаємо, в неділю, 15 вересня, російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, понад 30 поранених, серед них є діти.

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