Зеленський після удару РФ по Харкову: Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями. ФОТО
Президент Володимир Зеленський після сьогоднішнього удару РФ по багатоповерхівці в Харкові закликав світ допомогти Україні у захисті від російської військової авіації.
Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає", - написав він.
Зеленський наголосив, що світ має допомогти захиститися від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців.
"Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору", - додав президент.
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"Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед
сильнимипотужними моїми рішеннями" - Зе.
А если не получается доплюнуть- хотя бы закрыть свой рот.
Це найкраще пояснення реальності навколо нас...
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Смешное то, что эти слова адресованы не ему самому, ни ОП, ни своему правительству - а США, Великобритании и НАТО.
Сам же Зеленский как ссал, так и ссыт.
Он не может даже посадить откровенных воров и коррупционеров, которые воруют во время войны и которых он сам же назначил.
Зеленский скован страхом, что если он это сделает, то лишится поддержки этой прослойки и тем самым потеряет власть!
А других поучать - не мешки ворочать!