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Зеленський після удару РФ по Харкову: Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями. ФОТО

Президент Володимир Зеленський після сьогоднішнього удару РФ по багатоповерхівці в Харкові закликав світ допомогти Україні у захисті від російської військової авіації.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Удар РФ по Харкову 15 вересня

"Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає", - написав він.

Удар РФ по Харкову 15 вересня

Зеленський наголосив, що світ має допомогти захиститися від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові: 33 постраждалих, з них троє дітей (оновлено)

"Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Харків (5632)


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Топ коментарі
+11
А что у тебя было, когда ты не стал принимать сильное решение, а просто призвал всех нас на шашлыки?
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15.09.2024 16:54
+9
Сильное решение- набрать полный рот асфальта и плюнуть им в сторону мааацквы.
А если не получается доплюнуть- хотя бы закрыть свой рот.
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15.09.2024 16:56
+8
цинічний підрахуй.
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15.09.2024 16:58
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Шо, ракети з асфальту виколупуватимеш?
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15.09.2024 16:50 Відповісти
А что у тебя было, когда ты не стал принимать сильное решение, а просто призвал всех нас на шашлыки?
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15.09.2024 16:54 Відповісти
"Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями"...

"Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними потужними моїми рішеннями" - Зе.
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15.09.2024 16:55 Відповісти
Сильное решение- набрать полный рот асфальта и плюнуть им в сторону мааацквы.
А если не получается доплюнуть- хотя бы закрыть свой рот.
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15.09.2024 16:56 Відповісти
цинічний підрахуй.
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15.09.2024 16:58 Відповісти
Що не день день сурка
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15.09.2024 17:06 Відповісти
Це гасло має мати місце у " Промовах та зверненнях... " Коли імпотент , то все можна " зробити " язиком.
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15.09.2024 17:12 Відповісти
Війна уже триває 2,5роки,де наша ракетна прогама,розроблена при минулій владі?Наперед знаючи про позицію наших сцикливих партнерів,влада продовжує канючити надання далекобійної зброї,щоб потім було на кого перекласти відповідальність за свою бездіяльність і саботаж на користь ворога.
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15.09.2024 17:43 Відповісти
Коли авантюристи стають елітою , у всіх починається собаче життя .

Це найкраще пояснення реальності навколо нас...
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15.09.2024 17:47 Відповісти
о і я так кажу, потрібно готуватись до війни а не до шашликів ,при цьому розкрадаючи мільярди
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15.09.2024 17:57 Відповісти
про яку саме рішучість де мова?
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15.09.2024 18:28 Відповісти
Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями.
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Смешное то, что эти слова адресованы не ему самому, ни ОП, ни своему правительству - а США, Великобритании и НАТО.
Сам же Зеленский как ссал, так и ссыт.
Он не может даже посадить откровенных воров и коррупционеров, которые воруют во время войны и которых он сам же назначил.
Зеленский скован страхом, что если он это сделает, то лишится поддержки этой прослойки и тем самым потеряет власть!
А других поучать - не мешки ворочать!
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15.09.2024 19:06 Відповісти
Так прими, падло, хоть одно сильное решение в твоей никчемной жизни - уйди на хер! Может, хоть остатки Украины сохранятся!
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15.09.2024 19:22 Відповісти
Віслюк,Звільни дерьмака.!!!
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16.09.2024 01:53 Відповісти
Ти досі в памперсі шукаєш зустрічі з нелюдем!
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16.09.2024 09:19 Відповісти
Грає дурник в кіношку, по пиз*ів, потер руки, ось і вся робота некчеми!
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16.09.2024 09:24 Відповісти
Пора зеленському прийняти сильне рішення і застрелитись. Інакше ми в війні не переможемо. Це єдиний шлях.
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17.09.2024 13:51 Відповісти
 
 